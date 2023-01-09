Материться станет дороже в 4 раза

Штраф за нецензурную брать в общественном месте увеличат почти в 4 раза, а арест с 15 до 30 суток. Новая редакция закона вступит в силу в марте 2023 года.

Об этом рассказали на брифинге в министерстве внутренних дел страны. Кроме того говорили и о наказании водителям, которые выезжают на закрытые трассы.

За мат в общественном месте начнут штрафовать. Любители нецензурной брани заплатят почти 70 тысяч тенге или сядут на 30 суток. Ответственность за сквернословие наступит в Казахстане с марта.

«В новой редакции мелким хулиганством будет считаться нецензурная брань в общественных местах, оскорбления и приставание к физическим лицам, осквернение зданий, сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в общественных местах и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц», — говорит Азамат Куримбаев, заместитель начальника управления комитета административной полиций МВД РК.

Сейчас за мелкое хулиганство судом налагается штраф в размере 5 МРП, это около 17 тысяч тенге или арест до 15 суток. В новой редакции штраф составит 20 МРП, а арест — от 5 до 30 суток.

Казахстанцев просят прислушиваться к метеосводкам. В эти дни экстренные и коммунальные службы работают в авральном режиме практически по всей стране. Из снежного плена только за минувшие сутки спасли несколько сотен человек. Несмотря на предупреждение, водители выезжают на закрытые трассы. Полицейские почти сразу устанавливают нарушителей и составляют протоколы. По новым правилам им грозит штраф свыше 100 тысяч тенге, либо двухнедельный арест.

«В большинстве случаев их транспорт застревает в снежных заносах, и для их спасения полицейским и спасателям приходится идти на риск и затрачивать ресурсы. Установлена административная ответственность к водителям транспортных средств, в случае неповиновения законным требованиям полиции, перекрывающим выезд на трассы, в виде штрафа в 30 МРП, или 103 тысячи 500 тенге, до административного ареста до 15 суток», — говорит Шугыла Турлыбек, официальный представитель МВД РК.

Мнения жителей разделились: одни считают, что наказание очень логично; другие уверены, властям и коммунальщикам нужно лучше работать. На сегодня во всех южных регионах дороги открыты. Однако уже 10 января ситуация изменится, говорят спасатели: ожидаются понижение температуры и осадки. Достоверную информацию о закрытых участках трассы, в связи с ухудшением погодных условий, можно узнать по номерам 112 и 102, а также в контакт-центре «КазАвтоЖола» по телефону 1403.