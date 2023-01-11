Местный авторынок стал поводом раздора для бизнесменов и горожан

Законность работы авторынка в Шымкенте стала поводом для горячих споров среди горожан и владельцев земельного участка.

Проверить работу рынка просит житель Шымкента Андрей Мавличенко. Говорит, в прошлом году с другом приехал покупать авто, припарковаться решили на пустыре. Но на въезде у него потребовали 1,5 тысячи тенге. Платить мужчина отказался. Говорит, территория, где находится авторынок не огорожена, нет и вывески с названием. Кроме того, уверяет мужчина, водителям выдают лишь талончик непонятного происхождения.

«Данные все вещи они происходят посредством каких-то коррупционных схем, что данный рынок работает не на законном основании. Чек выдается с кармана, с куртки. Когда он выдается с кассового аппарата, там и дата и номер все указано, а когда выдается из кармана, в моем понимании это незаконно», — говорит Андрей Мавличенко житель Шымкента.

По словам мужчины, на территории рынка нет щитов пожарной безопасности, а еду в палатках между торговыми рядами готовят на газовых баллонах. Но главная проблема, уверяет активист, в том что на территории рынка установлены линии электропередач. Прилежащая территория является охраняемой зоной, ставить автомобили здесь можно лишь с согласованием с организациями, в ведении которых находятся эти сети. Владельцы рынка с претензиями не согласны.

«В данный момент у нас нет средств, чтобы оградить территорию. Но она находится в частных руках. Пусть земельщики приедут, все проверят. Он говорит, что не было кассового аппарата, у нас все есть, чеки мы выдаем. В то воскресенье у нас кассовый аппарат сломался. А насчет линий, сам Шымкент находится под высоковольтными линиями, жители этого микрорайона так живут много лет. Мы не виноваты в этом», — говорит Гульфира Байтимирова, представитель авторынка.

По словам представителей земельных отношений, территория рынка действительно принадлежит частникам, и ее целевое назначение предполагает стоянку и продажу автомашин. Есть ли согласование с владельцами линий электропередач сейчас выясняют в энергонадзоре.

«Здесь 4 линии электропередач, две принадлежат «Онтустик Жарык Транзиту», две Kegoc. Сейчас на основании запроса мы собираем информацию и дадим официальный ответ, есть ли разрешение у владельцев рынка», — говорит Ержан Нурбеков, руководитель департамента комитета атомного и энергетического надзора и контроля г.Шымкента.

Скандал по поводу линий электропередач разгорается уже во второй раз. Впервые он разразился в 2013 году. Тогда рынок закрывали по решению суда, ввиду нахождения на территории линий электропередач. Но в 2015 году рынок вновь заработал. И уже в воскресенье на этом пустыре соберутся больше 2000 автомобилей, которые выставят на продажу.