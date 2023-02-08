Обветшалые линии электропередачи заменили на новые в Туркестанской области электропередачи

Речь идет о селе Ердаут- самой отдаленной точки Дарбазинского сельского округа в Туркестанской области.

Здесь заменили столбы и линии электропередачи. До этого жители пользовались старым трансформатором и жаловались на частые перебои со светом, передает OTYRAR со ссылкой на Хабар24.

Село Ердаут и 51-ый разъезд – самые отдаленные точки Дарбазинского сельского округа. Здесь проживают более 700 человек. Дома расположены вдоль железной дороги. Оттуда с прошлого века население и пользовалось электричеством. Столбы и линии обветшали и стали представлять опасность, говорят сельчане. Решено было модернизировать электрические сети.

«Нашим детям со школы теперь хорошо ходить, не надо по тёмным улицам. Еще обещали стадион для молодежи сделать«, — говорит Исак Муналов, житель села Ердаут.

«Президент говорил о развитии инфраструктуры в сельской местности, асфальтирование дорог. С прошлого года у нас начали работу. Состояние дорог улучшилось, водителям легче стало передвигаться по селу», — говорит Ханзада Ерманова, жительница села Ердаут.

На модернизацию электросетей в сёлах Сарыагашского района из бюджета выделили 1,5 миллиарда тенге. В 7 населенных пунктах проложили новые линии электропередачи, установили столбы и трансформаторы.

«Сейчас ведутся работы по обеспечению качественной электроэнергией еще 5 населенных пунктов. По селам Ердаут и 51 разъезд полностью закончили и передали на баланс «Оңтүстік жарық». Здесь проблема со светом решена», — говорит Мурат Байгабылов, руководитель отдела ЖКХ Сарыагашского района.

Оставшиеся 5 населенных пунктов в районе обеспечить качественным светом в акимате обещают в этом году. Затем начнётся работа по подключению домов к природному газу.