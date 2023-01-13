На общегородской субботник зовут жителей Шымкента

Весь город оказался в снежном плену. Движение автомобилей застопорилось из-за большого количества снега на дорогах. И хотя снегопад прекратился, минусовая погода не дает белому пушистому ковру раствориться в лучах солнца.

В этой связи горожан призвали выйти на общегородской субботник 14 января в 11:00 очистить дворы и окрестности своих многоэтажных и частных жилых домов.

Также в очистке от снега нуждаются территории предприятий и учреждений города, школ, детских садов, больниц и частных объектов, а также крыши зданий. Отметим, что горожане и гражданские служащие не участвуют в уборке улиц и общественных мест от снега.

Все, что предлагается сделать, — это убрать снег перед СВОИМ домом, в своем дворе, на рабочем месте или у своего заведения, и вынести его на внешние улицы, откуда его заберет спецтехника.

Работники коммунальных служб вывезут снег за пределы города.

Давайте вместе выйдем на субботник и очистим территории для нашей безопасности для свободного передвижения горожан, особенно детей, пожилых людей.