Да, такого снегопада и морозов, действительно, «давно не помнят здешние места…» Хотя назвать их аномальными тоже нельзя. Бывало у нас и покруче.

Старожилы прекрасно помнят морозы зимы 1968-1969 года. 54 года назад, 2 января 1969 года, на юге Казахстана и в северных областях Узбекистана после крепчайших морозов начался снегопад, длившийся почти неделю. До Кызылкумов ветер донес ледяное дыхание Арктики и намел на дорогах двухметровые сугробы.

В те дни улицы Чимкента расчищала тяжелая техника. Снежные комья сгребали к обочинам дорог. В районах области столбик термометра опускался до 36-38 градусов ниже нуля. А потом случилась кратковременная оттепель, и снежный покров сковал сплошной панцирь изо льда и снега. Про, мягко говоря, неудобства для пешеходов и автоводителей скромно умолчу.

Лишь один факт: в ту зиму Чимкентская область потеряла 1 миллион 200 тысяч голов овец. Об этом на совещании заявил первый секретарь обкома партии Василий Ливенцов. Это примерно 80% поголовья овец области. Страшное испытание, плюс весеннее наводнение, угроза холеры…

Холодно, морозно и снежно было и в 1972-м, и в 1977 годах.

Вспомните, как 15 лет назад мы с вами пережили самую длинную и холодную зиму за последние 50 лет. Тогда холодный период продлился с конца декабря 2007 года до середины февраля 2008-го. Тротуары были покрыты несколькими слоями льда…

Так что нынешние холода в сравнении с теми морозами еще относительно терпимые.

Готовы ли были к нынешним обильным осадкам коммунальщики Шымкента? Судя по видео, размещенным в соцсетях, нет!

А где наша современная снегоуборочная техника?! Почему до сих пор на вооружении дворников простые лопаты и лом? Где соль, песок и другие инертные материалы? Жизнь города в эти морозные дни обрела какой-то свой особенный характер.

На рынках города в разы поубавилось не то что покупателей, но и самих торговцев – холодно стоять и мерзнуть в ожидании редких покупателей. Это тот случай, когда овчинка не стоит выделки. Поэтому на базарах Шымкента – временный «мертвый сезон». Что же, бывает.

Бомжики по ночам греются на отапливаемых остановках, практически превратили их в ночлежки. OTYRAR подсмотрел картинку, как в четыре часа утра на остановке «Север» одни спали на скамейках, другие – распивали в остановочном павильоне спиртные напитки. В небольшом помещении собралось несколько взрослых мужчин. По словам местных жителей, внутри после ночных посетителей стоит ужасный запах перегара, валяются пустые бутылки, другой мусор. Некоторые бездомные здесь же справляют нужду. Такие случаи, к сожалению, не единичны.

И все же самые дальновидные из бездомных подались в центр социальной адаптации. Там без лишних слов и обогреют, и накормят, и помоют, и приютят до весны. За несколько последних дней в центр за помощью обратились 50 человек, некоторых из них привезли с обморожениями спасатели. Всем им оказана необходимая медицинская помощь. После санобработки новоселы могут общаться со старожилами центра. Здесь строгий распорядок дня, распивать спиртное категорически запрещено.

В соцсетях в эти дни люди все чаще обмениваются сообщениями такого рода: «Дорогие друзья! По воле Всевышнего к нам пришли морозы. И в этом году они крайне лютые. Очень просим вас обратить внимание на тех, кто рядом: на одиноких пожилых соседей, на братьев наших меньших, на заглохший на трассе автомобиль. Обогрейте, кого сможете, покормите. Купите соседской бабушке молока и батон, не дайте высадить ребенка из автобуса, если он потерял деньги, подвезите соседа до работы. Поделитесь с бездомными животными и птицами едой. Им сейчас особенно тяжело. Дорогие, помните: доброту сложно раздать, потому что она все время возвращается». Трудно что-либо возразить.

Хорошо, что школьникам занятия отменили – меньше будет травм и обморожений. Больше теплого домашнего общения с детьми. Заметно поубавилось посетителей в поликлиниках города: народ боится гололеда, чего не скажешь про травмопункты и процедурные кабинеты. Одни гипсуют, залечивают закрытые и открытые переломы. Другие снимают постновогоднюю алкогольную интоксикацию организма. Тоже дело нужное. Отсчет до следующего Нового года уже начался. А до него дожить тоже ой как хочется.

В минувшую субботу власти Шымкента предложили горожанам один из вариантов выхода из снежного плена. Они пригласили всех нас на… общегородской субботник. Очень даже неплохое предложение. При этом достаточно корректное – призвали не сгребать снег возле административных зданий или школ, больниц, а убрать его в своих дворах, на прилегающих к дому участках. Сметаем же мы по осени упавшие листья и пожухлую траву в палисадниках, так почему бы по подобному принципу не поступить со снегом – сгрести его на обочину, чтобы потом эти снежные комья убрала снегоуборочная техника. А работники коммунальных служб вывезут снег за пределы города.

…Рано или поздно морозы закончатся. Станет, обязательно станет теплее. Надо дожить до этого замечательного и более привычного для нас времени с минимальными потерями. Сил вам, дорогие! Берегите себя!

Фарида ШАРАФУТДИНОВА