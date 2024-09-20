Шымкент объединяет усилия для чистоты: экологические акции охватили все районы города

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В Шымкенте успешно прошла серия экологических мероприятий, приуроченных ко Дню чистоты в рамках республиканской программы «Таза Қазақстан».

Акция объединила волонтеров, молодежный отряд «Жасыл ел» и неравнодушных жителей города, которые приняли активное участие в благоустройстве своих районов.

В Абайском районе участники занимались уборкой мусора и высадкой деревьев на территории нового терминала аэропорта.

Председатель совета ветеранов Улыкпан Башенов отметил важность подобных акций: «Сегодня мы демонстрируем, насколько важно заботиться о природе. Каждое посаженное дерево — это вклад в будущее наших детей и чистоту нашего города».

В Аль-Фарабийском районе на берегах реки Қошқар ата состоялся флешмоб под названием «Чистый берег».

Молодежь и жители района объединились, чтобы очистить берега реки от мусора.

Кенжехан Толебаев, председатель городского совета ветеранов, подчеркнул: «Река — это наше богатство. Сегодняшняя уборка — это шаг к сохранению ее чистоты для будущих поколений. Наша задача — защитить природные ресурсы города».

В Енбекшинском районе прошла аналогичная акция, также получившая название «Чистый берег».

Вооружившись необходимым инвентарем, участники приступили к уборке береговой линии.

Активист Зұлпыхар Жайшыбеков подчеркнул: «Каждый из нас может внести вклад в общее дело. Мы должны сделать чистоту не разовой акцией, а повседневной нормой».

В Каратауском районе волонтеры провели акцию «Чистый двор», направленную на уборку дворовых территорий.

Нурлыислам Куаныш отметил: «Чистота начинается с наших дворов. Если каждый будет ответственным за пространство вокруг себя, мы сможем изменить наш город к лучшему».

В районе Тұран прошла кампания по пропаганде бережного отношения к природе.

Әділбек Сатыбалды, один из участников мероприятия, отметил: «Мы должны с детства учить наших детей уважению к природе и бережному отношению к ресурсам. Только так мы сможем сохранить нашу экосистему и передать её следующим поколениям».

Заключительное мероприятие прошло на аллее в микрорайоне «Асар» в Абайском районе, где жители обсудили дальнейшие шаги по улучшению экологической обстановки в городе.

Заместитель руководителя управления по развитию городской комфортной среды Ж. Машбек выразил благодарность участникам акции и подчеркнул: «Наша цель — сделать Шымкент чистым и уютным городом. У каждого есть возможность внести свой вклад в создание благоприятной городской среды».

Эти мероприятия показали, насколько важны коллективные усилия для охраны окружающей среды и повышения экологической культуры среди жителей Шымкента.