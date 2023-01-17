Ночью заморозки, днем потепление: Синоптики рассказали о погоде

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Туркестанской области и Шымкенте осадков не будет.

В горных районах региона, порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду, возможен туман. 18-го января температура воздуха прогреется до 3 градусов тепла, в горных районах будет держаться на отметке — 6 градусов. 19-го и 20-го января похолодает на 2-3 градуса.

Ночью в Туркестанской области 10-15 градусов мороза, в горных районах температура воздуха опустится до минус 18-ти градусов. Жители Шымкента в ближайшие дни смогут ощутить отступление недавних холодов. Оно будет продолжаться до конца недели.

Асия Кыдырбаева, руководитель отдела филиала РГП «Казгидромет» по Туркестанской области:

«В Шымкенте, днём, 18-го января, потеплеет — 1, +1 градус. Ночью морозы сохранятся: 10-12 градусов мороза. 19-го и 20-го января температура днем понизится на несколько градусов, ночью морозы сохранятся».