Новый супермаркет TURAN: Свыше 35 тысяч наименований товаров

В Шымкенте открылся второй магазин сети супермаркетов TURAN.

Для тех, кто хочет совершать покупки с максимальным комфортом, представлен широкий ассортимент: свыше 35 тысяч наименований товаров. Большой выбор молочной продукции, колбасных изделий и рыбы. Поражает и разнообразие блюд собственного производства. Свежайшая выпечка сделана руками профессинальных кондитеров, кулинаров и пекарей.

Александр Петрусевич, директор сети супермаркетов TURAN:

«Наши сильные стороны- это огромный выбор напитков на торжества и праздники, которых нету ни у кого. Наличие постоянных акционных предложений и хорошее соотношение: цена+ качество».

В супермаркете TURAN делают ставку на комфорт покупателей и качественный сервис, сохраняя при этом доступные цены. Руководство торговой сети TURAN выбрало удобное расположение для покупателей — по Темирлановскому шоссе, 18В, за остановкой АвтоНур. В планах — открытие еще нескольких точек супермаркетов в Шымкенте.