Паломники из Шымкента неделю не могут вылететь в Мекку и Медину

Доверившись туристической компании, наши соотечественники из разных регионов страны заплатили крупные суммы денег и получили сертификаты на поездки. Вылет был запланирован в 10-х числах января.

Но, после нескольких объявлений об отмене рейсов офис в Шымкенте закрылся, а на звонки уже никто не отвечал.

В офисе этой туристической компании многолюдно. Но несостоявшихся паломников здесь никто не ждёт — кабинет директора закрыт, а в зале для клиентов нет ни одного менеджера. Собравшиеся уверяют, что приходят сюда уже неделю, в надежде получить свои билеты по сертификатам, за каждый из которых заплатили больше тысячи долларов.

«Когда я покупала сертификат, чтобы совершить хадж я спросила у менеджера – а нас не обманут? Тогда девушка мне сказала — не волнуйтесь всё будет в порядке, вы уедете и вручила мне книгу про малый хадж. Я и поверила», — говорит потерпевшая.

По словам клиентов компании, вылет был запланирован на 12 января. Паломников попросили в этот день собраться в офисе. Люди начали съезжаться со всех регионов Казахстана. Житель Уральска Карим Сулейменов приехал в Шымкент еще 11 января, попрощавшись с родными. Но отправиться к святым местам, мужчина не может по сей день.

Карим Сулейменов, житель г. Уральска:

«Сначала нам сказали, что мы вылетим в час ночи с 13-го на 14 января. Потом объявили, что этот рейс отменён, обещали что будет рейс с 16-го на 17-е в это же время. Но и его отменили. Потом говорили что полетим 18- го числа, но никто никуда не полетел, и мы до сих пор обиваем порог этого офиса«.

Калдыкыз Шекербек, жительница г. Шымкента:

«Вчера я обзвонила своих знакомых в аэропорту и узнала, что у нас нет ни брони, ни визы, вообще ничего нет. А билеты мы купили еще в начале октября, поверив рекламе со звездами в социальных сетях. Мол, они обслуживались в этой турфирме. Но, все оказалось ложью. В ватсапе нам писали, что мы обязательно улетим, а сейчас телефоны у директора отключены”.

Пока у офиса собирались будущие паломники, сюда прибыли и сотрудники полиции. Выслушав все претензии собравшихся, правоохранители начали принимать заявления от клиентов компании. На данное время заявления подали 17 жителей Шымкента.

Ерлан Ерубаев, начальник следственного отдела Енбекшинского районного отдела полиции г. Шымкента

«Заявления жителей были приняты. В данное время ведется анализ заявлений. После чего будет принято окончательное процессуальное решение».

Скорее всего несостоявшимся паломникам поездку в Мекку придётся отложить до лучших времён. Всего же по данным духовного управления мусульман Казахстана за год малый хадж совершили 26 тысяч человек.