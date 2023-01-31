Обещавших путевки и визы в Мекку и Медину задержали в Алматы

Под видом туркомпании, аферисты взяли деньги у паломников из Шымкента и Алматы, обещав визу Саудовскую Аравию и скрылись.

Супружеская пара из Шымкента обратилась в полицию с заявлением, что с них взяли миллион тенге на путевку и визу в Мекку и Медину, но в день вылета ни того ни другого у них не было. На звонки директор компании не отвечал. Еще 48 человек обратились в полицию с такими же заявлениями.

Оперативники сразу же завели уголовное дело по статье «Мошенничество» и принялись искать преступников. Спустя пять дней директора лже-турагенства задержали в одной из съемных квартир Алматы.

Сумма ущерба составила 33 миллиона тенге. Сейчас подозреваемый находится под следствием. Полиция не исключает, что количество жертв афериста может возрасти.