По выходным и в 3 смены обучаются дети в критически переполненной школе в Шубарсу

Дети села Шубарсу последние годы вынуждены учиться по субботам и в три смены. В средней школе им. Исламкулова рассчитанной на 1200 учеников сегодня получают знания больше 4- тысяч детей.

Эта школа на 1200 ученических мест в Ордабасинском районе была построена в 2013 году. Вот только детей в большом селе Шубарсу оказалось гораздо больше. Сейчас здесь обучается больше 4-х тысяч . У Улболсын Толабаевой здесь учатся двое детей. По словам женщины, уроки проходят всего по полчаса, приходится посещать учебное заведение и в выходные.

“Дети учатся в три смены и каждый урок длится 30-35 минут. Какое образование могут получить наши дети за такое короткое время. Потом, дети возвращаются домой слишком поздно, в половине восьмого вечера. Занятия при этом проходят и в субботу”, — рассказывает жительница села Шубарсу Улбосын Толбаева.

Впрочем директор школы отрицает тот факт, что занятия проходят в сокращенном формате.

«Так как детей очень много ученики 6-х классов учатся в третью смену. Но занятия не проходят до глубокой ночи. Этот вопрос мы решили за счет субботних уроков. Сейчас у нас 4 тысячи 99 учащихся. А это в три раза больше, чем школа может вместить. Такой наплыв наблюдается в последние 4 года. Но учиться по субботам мы начали только в этом учебном году», – говорит директор школы Бахтыгуль Тастанбекова.

Сельчане уверены, что вопрос трехсменки возник из-за затянувшегося строительства новой школы. По данным представителей отдела образования, в селе насчитывается более 11 тысячи 700 детей школьного возраста. В Шубарсу — 7 государственных и 3 частные школы. Кроме того, уже не первый год строится новая госудраственная школа на 600 мест.

“Проект для этой школы был разработан в 2019 году. Заказчиком выступает областное управление строительства. Мы получили информацию, что из-за повышения стоимости строительных материалов идёт корректировка проекта. В этом году из бюджета уже предусмотрено 1 млрд 300 млн тенге”, – завявил методист отдела развития человеческого потенциала Ордабасинского района Мухитбек Сарсенбеков.

Чиновники обещают, что новую школу сдадут в эксплуатацию как и было запланировано до начала учебного года. Это поможет значительно снизить нагрузку на другие учебные заведения в селе Шубарсу и искоренить трехсменное образование. Сельчанам же остаётся надеяться, что чиновники сдержат своё обещание.