Поддержка бизнеса в Шымкенте. Миф или реальность

Сегодня в ходе рабочей поездки премьер-министр Алихан Смаилов поручил местным властям активно поощрать новые бизнес-проекты и оказывать оказывать поддержку. Как ситуация обстоит в южном мегаполисе?

Последние 2 года в Шымкенте местные власти активно поддерживает малый бизнес. Для этого запустили безвозвратные государственные гранты. Получить реальную финансовую помощь может каждый. В 2022 году, например, сумма на развитие бизнеса выделялась внушительная — 1 млн 225 тысяч тенге каждому.

Эти средства выдаются на конкурсной основе. Потенциальные получатели должны закончить курсы Бизнес Бастау, предоставить четкий план по развитию собственного дела, защитить идею перед комиссией и деньги в кармане.

Но как выяснилось, не все счастливчики в результате запускают бизнес и деньги государства порой уходят в никуда. К примеру в 2021 году 786 человек получили государственные гранты, из них 23 лже-предпринимателя так и не запустили проект. И вот здесь, оговорочка, безвозвратной сумма будет только в том случае, если человек использовал деньги по целевому назначению.

Поэтому неудавшимся бизнесменам пришлось вернуть в госказну 13 млн 418 тысяч тенге через суд. Еще 6 человек полученные миллионы вернули добровольно, кто то из них в рассрочку.

В 2022 году акимат еще больше поддержал начинающих предпринимателей. Бизнес гранты получили уже 1195 человек. И снова нашлись те, кто пустил деньги по ветру. Шымкентцы тратят миллионы на мероприятия, свадьбы и другие нужды. Об этом неоднократно говорила Балмаржан Нарбекова, руководитель управления занятости и социальной защиты населения.

В этой связи, уполномоченное ведомство напоминает, что государство и впредь намерено поощрять бизнес проекты. Вот только отвечать придется, как говорится, по закону. Предприниматели, получившие от государства деньги, в обязательном порядке должны запустить бизнес-проект. На это дается 3 месяца.

«Центр занятости населения проводит мониторинг целевого использования грантов. Получатель гранта в течение З месяцев со дня получения гранта регистрирует свою деятельность в налоговых органах. При отсутствии подтверждения использования грантовых средств по целевому назначению получатель подает заявку на полный добровольный возврат средств. В случае если получатель гранта не возвратил средства в добровольном порядке, согласно порядку установленному гражданским кодексом РК, приказом Министра труда и социальной защиты РК, средства гранта возвращаются в судебном порядке«, — рассказал директор Центра занятости Шымкента Асет Шагдат.

В этом году сумма государтсвенного бизнес гранта, в связи с увеличением МРП, составит 1 380 000 тенге. Вышеуказанные примеры лишь малая часть от общего количества обладателей грантов. Тысячи человек, среди них есть и многодетные матери-одиночки, смогли выбраться из нищеты, улучшить свое состояние и помочь в этом другим людям. А ведь главная цель стимулирования — это не просто обогощение одного человека, а запуск полезного бизнес-проекта для региона, повышение экономических показателей и самое главное, создание новых рабочих мест.

Теперь с этого года помимо бизнес грантов, государство планирует выдавать предприимчивой молодежи микрокредиты с минимальной процентной ставкой. Быть может именно эта мера поможет отсеить безответственных лже-предпринимателей и поможет молодым и амбициозным до конца довести начатое дело.