Казахстанцам предложили получить по полтора миллиона от государства

С 21 мая 2025 года начинается прием заявок по 1-му потоку на получение грантов для реализации новых бизнес-идей, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения.

Заявку можно подать на портале Business.enbek.kz, по всей стране в рамках первого потока планируется выдача 4,5 тысячи грантов.

Гранты предоставляются на безвозмездной основе, средства необходимо использовать на запуск и развитие нового бизнеса. Размер гранта составляет 400 МРП, или 1 572 800 тенге. Каждый участник может получить его только один раз.

«Средства грантов позволяют начинающим предпринимателям раскрыть свой бизнес-потенциал, наладить и развить производство, тем самым обеспечить себя постоянным доходом», — говорится в сообщении Министерства труда и социальной защиты населения.

Условия подачи заявки

Для подачи заявки необходимо:

зарегистрироваться на портале;

пройти проверку на соответствие условиям получения гранта;

скачать шаблон бизнес-плана, заполнить его и загрузить на портал;

заполнить форму заявления и подписать ключом ЭЦП.

При отсутствии доступа к интернету или компьютера можно подать заявку в зонах самообслуживания карьерных центров, центрах обслуживания населения.

Кто может претендовать на грант

Для получения гранта необходимо соблюсти ряд условий.

Претендентами на получение гранта на реализацию новой бизнес-идеи могут быть:

зарегистрированные безработные;

индивидуальные предприниматели (срок регистрации до 3 лет).

При этом претендент должен относиться к одной из следующих социальных категорий:

лица с инвалидностью;

лица с действующим статусом «кандас»;

межрегиональные переселенцы;

члены малообеспеченных семей;

член многодетной семьи (супруг/супруга);

лицо, воспитывающее ребенка-инвалида (супруг/супруга);

получатели пособия по потере кормильца.

Претендент должен иметь сертификат об обучении основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес» со сроком не более 3 лет.

Целевое использование грантов

Грант можно получить на: приобретение необходимого инвентаря, орудий труда, технологического оборудования, животных, скота, птицы, саженцев, кустарников, семян, рассады, оплаты аренды помещений.

Гранты не предоставляются на: потребительские цели, погашение кредитных займов, приобретение и строительство жилой недвижимости, приобретение земельных участков, производство подакцизной продукции.

Процесс рассмотрения заявок

Гранты выдаются центрами трудовой мобильности на основании решения районной/городской комиссии по рассмотрению заявлений претендентов на получение гранта.

«Претенденты презентуют свой бизнес-проект на заседаниях комиссии. При этом каждый член комиссии оценивает бизнес-план и заполняет оценочный лист по следующим критериям: конкурентоспособность бизнес-идеи, проработанность рынков сбыта, финансовая жизнеспособность бизнес-проекта, уровень предпринимательских навыков, создание новых рабочих мест. Таким образом, решение о предоставлении гранта принимается комиссионно и на основе четких критериев оценки проработанности бизнес-проектов претендентов», — отмечают в Минтруда.

Решение комиссии направляется в личный кабинет претендента на портале.

Напомним, аналогичные гранты выдавались и в прошлом году. Тогда размер гранта также составлял 400 МРП.