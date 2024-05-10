Не упустите шанс получить грант на развитие бизнеса в Шымкенте

С 20 по 31 мая 2024 года в Шымкенте будет проходить прием заявок на получение безвозмездного гранта в размере 400 МРП (1 476 800 тенге).
Это отличная возможность для начинающих предпринимателей и представителей социально уязвимых слоев населения открыть, наладить или развить свой бизнес.
Грант предоставляется один раз.
Как подать заявку:
Зарегистрируйтесь на портале «Business.enbek.kz» с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП).
Пройдите проверку на соответствие условиям получения гранта.
Скачайте образец бизнес-плана с портала, заполните его и загрузите обратно.
Заполните форму заявления и подпишите ее ключом ЭЦП.
Если у вас нет доступа к интернету или компьютеру, вы можете подать заявку в зонах самообслуживания карьерных центров и центрах занятости населения.
Кто может получить грант:
Зарегистрированные безработные;
Люди с инвалидностью, не имеющие противопоказаний к труду;
Кандасы (официальные переселенцы);
Межрегиональные переселенцы;
Получатели адресной социальной помощи;
Многодетные семьи;
Семьи, воспитывающие ребенка с инвалидностью (до 18 лет);
Получатели пособия по потере кормильца;
Социально уязвимые слои населения, имеющие сертификат об обучении основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес» (полученный не более 3 лет назад) и зарегистрировавшие свою деятельность в качестве безработного или ИП менее чем за 3 года до подачи заявки на грант.
Гранты не предоставляются на:
1. Производство подакцизной продукции:
К этой категории относятся товары, на которые установлены акцизы.
2. Потребительские цели:
Гранты не предназначены для финансирования личных расходов, таких как покупка одежды, еды, бытовой техники и т.д.
3. Приобретение и строительство жилой недвижимости:
Целью грантов является стимулирование развития бизнеса, а не решение жилищных вопросов.
4. Погашение кредитных займов:
Гранты не выдаются для погашения уже существующих кредитных обязательств.
5. Приобретение земельных участков:
Приобретение земли за счет гранта не входит в число допустимых целей использования средств.
Важно! Гражданин, получивший грант, обязан в течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления зарегистрировать свою деятельность в налоговых органах.