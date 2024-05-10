Не упустите шанс получить грант на развитие бизнеса в Шымкенте

С 20 по 31 мая 2024 года в Шымкенте будет проходить прием заявок на получение безвозмездного гранта в размере 400 МРП (1 476 800 тенге).

Это отличная возможность для начинающих предпринимателей и представителей социально уязвимых слоев населения открыть, наладить или развить свой бизнес.

Грант предоставляется один раз.

Как подать заявку:

Зарегистрируйтесь на портале «Business.enbek.kz» с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП).

Пройдите проверку на соответствие условиям получения гранта.

Скачайте образец бизнес-плана с портала, заполните его и загрузите обратно.

Заполните форму заявления и подпишите ее ключом ЭЦП.

Если у вас нет доступа к интернету или компьютеру, вы можете подать заявку в зонах самообслуживания карьерных центров и центрах занятости населения.

Кто может получить грант:

Зарегистрированные безработные;

Люди с инвалидностью, не имеющие противопоказаний к труду;

Кандасы (официальные переселенцы);

Межрегиональные переселенцы;

Получатели адресной социальной помощи;

Многодетные семьи;

Семьи, воспитывающие ребенка с инвалидностью (до 18 лет);

Получатели пособия по потере кормильца;

Социально уязвимые слои населения, имеющие сертификат об обучении основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес» (полученный не более 3 лет назад) и зарегистрировавшие свою деятельность в качестве безработного или ИП менее чем за 3 года до подачи заявки на грант.

Гранты не предоставляются на:

1. Производство подакцизной продукции:

К этой категории относятся товары, на которые установлены акцизы.

2. Потребительские цели:

Гранты не предназначены для финансирования личных расходов, таких как покупка одежды, еды, бытовой техники и т.д.

3. Приобретение и строительство жилой недвижимости:

Целью грантов является стимулирование развития бизнеса, а не решение жилищных вопросов.

4. Погашение кредитных займов:

Гранты не выдаются для погашения уже существующих кредитных обязательств.

5. Приобретение земельных участков:

Приобретение земли за счет гранта не входит в число допустимых целей использования средств.

Важно! Гражданин, получивший грант, обязан в течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления зарегистрировать свою деятельность в налоговых органах.