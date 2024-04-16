Первый тур конкурса безвозвратных грантов перенесли из-за режима ЧС в затопленных регионах страны. Заявления от казахстанцев, которые хотят открыть свой бизнес, должны были принимать с 8 апреля. Но в этот день страницу, где можно было оставлять заявки, удалили.

«Первый тур должен был пройти с 8 по 19 апреля. Однако в связи с объявлением режима ЧС в некоторых регионах страны первый поток отложили. Всё потому, что некоторые регионы Казахстана, по понятным причинам, сейчас не могут оставить заявку», — говорит Асылбек Кабылбек, и.о. заместителя директора центра трудовой мобильности г. Шымкента.

О начале приёма заявок в ведомстве объявят дополнительно. В этом году только в Шымкенте 426 человек смогут получить 400 МРП — почти полтора миллиона тенге, на развитие собственного дела. Для этого в этом году выделили 629 млн тенге.