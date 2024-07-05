В Шымкенте раздадут 216 грантов на бизнес-идеи

В Шымкенте с 15 июля начинается прием заявок по второму потоку на получение грантов для реализации новых бизнес-идей, передает OTYRAR.

Прием заявок второго потока продлится с 15 по 26 июля. Размер государственного гранта 400 МРП — 1 476 800 тенге. Документы принимаются онлайн на портале Business.enbek.kz. Всего в Шымкенте планируется раздать 216 грантов.

Что необходимо сделать:

зарегистрироваться на портале;

пройти проверку на соответствие условиям получения гранта;

скачать образец бизнес-плана, указанный на портале, заполнить его и внести на портал (самостоятельно);

скачать образец бизнес-плана, указанный на портале, заполнить его и внести на портал (самостоятельно); заполнить форму заявления и подписать ключом ЭЦП. При отсутствии доступа к интернету или компьютеру можно подать заявку в зонах самообслуживания в центре занятости населения.

зарегистрированные безработные;

индивидуальные предприниматели (срок регистрации до 3 лет).

При этом претендент должен относится к одной из следующих социальных категорий:

лица с инвалидностью, не имеющие противопоказаний к труду;

лица с действующим статусом «кандас»;

межрегиональные переселенцы;

получатели АСП, пособий по многодетности;

лицо, воспитывающее ребенка с инвалидностью (супруг / супруга);

получатели пособия по потере кормильца;

претендент должен иметь сертификат об обучении «Бастау Бизнес» сроком не более 3 лет.

К слову, получивших бизнес гранты будет мониторить специальная группа, и в случае использования средств на другие цели, предпринимателей обяжут вернуть деньги в госказну. На реализацию бизнес-проекта дается 3 месяца. Сумма является безвозмездной, только если предприниматели действительно вложили средства в бизнес. Это отличная возможность открыть или же наладить производство и масштабироваться на государственные деньги. Гранты не предоставляются на потребительские цели, погашение кредитных займов, приобретение и строительство недвижимого жилья, приобретение земельных участков, производство подакцизной продукции.