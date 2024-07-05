В Шымкенте раздадут 216 грантов на бизнес-идеи

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Жулдыз Ахмет
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бизнесмен

В Шымкенте с 15 июля начинается прием заявок по второму потоку на получение грантов для реализации новых бизнес-идей, передает OTYRAR.

Прием заявок второго потока продлится с 15 по 26 июля. Размер государственного гранта 400 МРП — 1 476 800 тенге. Документы принимаются онлайн на портале Business.enbek.kz. Всего в Шымкенте планируется раздать 216 грантов.

Что необходимо сделать:

  • зарегистрироваться на портале;
  • пройти проверку на соответствие условиям получения гранта;
    скачать образец бизнес-плана, указанный на портале, заполнить его и внести на портал (самостоятельно);
  • заполнить форму заявления и подписать ключом ЭЦП. При отсутствии доступа к интернету или компьютеру можно подать заявку в зонах самообслуживания в центре занятости населения.
  • зарегистрированные безработные;
  • индивидуальные предприниматели (срок регистрации до 3 лет).

При этом претендент должен относится к одной из следующих социальных категорий:

  • лица с инвалидностью, не имеющие противопоказаний к труду;
  • лица с действующим статусом «кандас»;
  • межрегиональные переселенцы;
  • получатели АСП, пособий по многодетности;
  • лицо, воспитывающее ребенка с инвалидностью (супруг / супруга);
  • получатели пособия по потере кормильца;
  • претендент должен иметь сертификат об обучении «Бастау Бизнес» сроком не более 3 лет.

К слову, получивших бизнес гранты будет мониторить специальная группа, и в случае использования средств на другие цели, предпринимателей обяжут вернуть деньги в госказну. На реализацию бизнес-проекта дается 3 месяца. Сумма является безвозмездной, только если предприниматели действительно вложили средства в бизнес. Это отличная возможность открыть или же наладить производство и масштабироваться на государственные деньги. Гранты не предоставляются на потребительские цели, погашение кредитных займов, приобретение и строительство недвижимого жилья, приобретение земельных участков, производство подакцизной продукции.

 

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