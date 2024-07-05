В Шымкенте раздадут 216 грантов на бизнес-идеи

В Шымкенте с 15 июля начинается прием заявок по второму потоку на получение грантов для реализации новых бизнес-идей, передает OTYRAR.
Прием заявок второго потока продлится с 15 по 26 июля. Размер государственного гранта 400 МРП — 1 476 800 тенге. Документы принимаются онлайн на портале Business.enbek.kz. Всего в Шымкенте планируется раздать 216 грантов.
Что необходимо сделать:
- зарегистрироваться на портале;
- пройти проверку на соответствие условиям получения гранта;
скачать образец бизнес-плана, указанный на портале, заполнить его и внести на портал (самостоятельно);
- заполнить форму заявления и подписать ключом ЭЦП. При отсутствии доступа к интернету или компьютеру можно подать заявку в зонах самообслуживания в центре занятости населения.
- зарегистрированные безработные;
- индивидуальные предприниматели (срок регистрации до 3 лет).
При этом претендент должен относится к одной из следующих социальных категорий:
- лица с инвалидностью, не имеющие противопоказаний к труду;
- лица с действующим статусом «кандас»;
- межрегиональные переселенцы;
- получатели АСП, пособий по многодетности;
- лицо, воспитывающее ребенка с инвалидностью (супруг / супруга);
- получатели пособия по потере кормильца;
- претендент должен иметь сертификат об обучении «Бастау Бизнес» сроком не более 3 лет.
К слову, получивших бизнес гранты будет мониторить специальная группа, и в случае использования средств на другие цели, предпринимателей обяжут вернуть деньги в госказну. На реализацию бизнес-проекта дается 3 месяца. Сумма является безвозмездной, только если предприниматели действительно вложили средства в бизнес. Это отличная возможность открыть или же наладить производство и масштабироваться на государственные деньги. Гранты не предоставляются на потребительские цели, погашение кредитных займов, приобретение и строительство недвижимого жилья, приобретение земельных участков, производство подакцизной продукции.