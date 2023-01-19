Последние звонки в школах перенесли на 1 июня

Учебный год продлили, а последний звонок перенесли на 1 июня — День защиты детей.

Ранее говорили о том, что последние звонки в школах страны прозвенят 31 мая. Но по обращению депутата партии Amanat Аманжола Алтая традиционную часть решили перенести на 1 июня, в связи с тем что 31 мая отмечается день жертв политических репрессий и голода.

О переносе сообщила председатель Комитета среднего образования Министерства просвещения РК Гульмира Каримова.

«Продолжительность учебного года в казахстанских школах составляет 36 недель. Традиционно учебный год начинается 1 сентября. С этого года учебный год у нас завершится 31 мая. 31 мая – это учебный день, помимо уроков будут проводиться внеклассные мероприятия с учётом возрастных особенностей детей», –сказала Гульмира Каримова.

Теперь официально школьники уйдут на летние каникулы с 1 июня.