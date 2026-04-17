Шымкентским выпускникам запретили пышные торжества на последний звонок

25 мая в Шымкенте прозвенит последний звонок. Но в этом году — без привычного размаха. Никаких банкетов, дорогих подарков и выездных праздников. Всё строго: торжества — только в стенах школ.

В управлении образования такой формат объясняют просто — меньше лишних расходов для родителей. И при этом подчеркивают: качество образования растёт. В этом году претендентов на «Алтын белгі» больше, чем в прошлом.

Последний звонок ещё впереди, но подготовка уже в самом разгаре. Правда, с ограничениями. Под запретом — банкеты, поездки на природу и любые неформальные праздники вне школы. Даже вручение аттестатов — только на территории учебных заведений.

Отдельное внимание — внешнему виду. Дорогие наряды не приветствуются. Под запретом также костры и стихийные встречи. За порядком будут следить сотрудники полиции.

При этом сами показатели — на уровне. В этом году школы Шымкента оканчивают 16 тысяч 358 выпускников. Из них 736 — претенденты на «Алтын белгі». И это больше, чем годом ранее.

Но не всё так гладко. В течение года шымкентские школы не раз оказывались в центре громких историй — из-за случаев буллинга. Где-то директора наказали, где-то — уволили. В управлении образования признают: проблема есть, и решается она непросто. Сейчас контроль усилили.

Создана мониторинговая группа — с участием прокуратуры, полиции, акимата и общественников.

Шымкентские школы становятся цифровыми. Система «Алакан» — яркий пример: оплатить питание теперь можно… просто приложив руку. Без карт и наличных. Причём воспользоваться системой ребёнок может только в школе — это, говорят в ведомстве, безопасно.В управлении образования называют это шагом в будущее. Но насколько эффективно такие технологии приживутся в школах — покажет время.