Педагоги покупали ответы к тестам для повышения квалификации

Больше восьмисот учителей, среди которых как рядовые педагоги, так и руководители школ и колледжей покупали тесты чтобы повысить свою категорию и получить прибавку к заработной плате.

За услугу они платили от 150 до 500 тысяч тенге. Продажей категорий занималась компания в Актюбинской области. Аттестацию за деньги с 2022 года прошли не только педагоги этого региона, но и учителя из Мангистау, Кызылорды, Западного Казахстана, Туркестанской области, а также Жетысу и Улытау. Многие из них продолжают работать на своих местах.

«Я не понимаю, как можно быть такими беззубыми руководителями, когда у них есть решения суда, доказательства, а эти люди до сих пор учат наших детей», — говорит Гульнар Умарова, общественница.

Общественники уверены, такие педагоги работать с сфере образования не должны. Ведь они показывают детям не самый лучший пример. При этом, специалисты говорят, систему нужно менять. Сейчас, если педагог завалил аттестацию, он теряет свою категорию. Поэтому многие и идут на нарушение закона.

«Я считаю, за педагогом должна сохраняться категория, которую он однажды сдал уже, конечно, он ее должен подтверждать не тестированием, а в виде достижений, в виде показателей качества образования его учеников. Посмотрите, у нас военные, они получают звания, они его не лишаются, если нет никаких нарушений, а наоборот, каждые 5 лет они повышают свое звание воинское», — говорит Наталья Дрейт, вице-президент казахстанской лиги экспертов образования.

Обеспокоенность выражают и депутаты. Говорят, раз педагоги так массово прибегают к нарушению закона значит проблемы есть с системой тестирования.

«Учителя возмущались, они говорили, что сдать аттестацию практически невозможно. Обращались преподаватели музыки или обращались преподаватели физкультуры и говорили, что там вообще нет никаких их вопросов конкретно, а есть вопросы, которые к их сфере не относятся и они не знают, как пройти аттестацию, поэтому прежде всего, надо с этим вопросом разобраться», — говорит Ирина Смирнова, депутат мажилиса парламента.

Сейчас формат проведения аттестации изменили, но изменятся ли вопросы — неизвестно. Все сертификаты, которые учителя получили в обход закона, будут аннулированы. Педагогам придётся вернуть в бюджет все полученные ими надбавки.