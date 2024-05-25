Шымкент «накрыла» индустрия обмана

Скорая помощь увезла в больницу пожилого мужчину из соседнего подъезда. У него случился инсульт. Вскоре родственники выяснили, что удар его хватил после того, как он понял, что словно «под гипнозом» в ходе беседы с якобы сотрудником полиции сообщил телефонным мошенникам PIN-код своей банковской карты. А там была не только пенсия за апрель, но и все его сбережения…

Давайте еще раз поговорим на тему мошенничества. Возможно, эта публикация предостережет хотя бы несколько людей от работников «индустрии обмана».

НЕ ДАЙТЕ СЕБЯ ОБМАНУТЬ!

У вас есть телефон? Любой – хоть стационарный, хоть кнопочный, хоть смартфон. Если есть, то с большой долей вероятности можно утверждать, что вы в жизни хотя бы раз общались по нему с мошенниками.

Раньше мне звонили ежемесячно: то из банков, мол, «На вас пытаются оформить кредит», то с приглашениями на презентацию, бесплатную диагностику, то из полиции, типа: «Мама, я попал в аварию, сбил человека, вышли деньги…» Сейчас звонят пореже. А может, просто потому, что перестала отвечать на звонки с незнакомых номеров. Да ну их…

ЧТО НИ ДЕНЬ, ТО НОВОСТЬ

Я поражаюсь изобретательности мошенников, что ни день, то новое изобретение, новый вид надувательства. Про один из последних примеров прочла в Интернете.

История про то, как жительнице Уральска мошенники продали чудо-плед от всех болезней. Женщина заплатила мошенникам 300 тыс. тенге – 140 тыс. наличными, остальные – золотыми украшениями. Женщину убедили, что плед исцелит ее от всех болезней. Родственники, видимо, ошарашенные такой покупкой, обратились в полицию. Наглых мошенников задержали по горячим следам в Актюбинской области. Деньги и золотые украшения вернули потерпевшей.

В начале недели в соцсетях стали рассылать видео, на котором полицейский предостерегает казахстанцев о новом виде мошенничества: «Вам могут позвонить якобы из поликлиники и сообщить, что вас надо записать на флюорографию и диспансеризацию. Подбирают дату и время, а затем просят подтвердить запись кодом из SMS. SMS приходит с номера госуслуг для смены входа в учетную запись». Этого не надо делать! Не сообщайте посторонним лицам никаких кодов, лучше просто прервите разговор!

ВИДЫ МОШЕННИЧЕСТВА

Тема обмана стара как мир. Но напомнить основные виды стоит, чтобы не расслаблялись. Итак.

Мы, люди старшего и среднего поколения, сталкивались и по-прежнему встречаемся с обвесом, обмером и обсчетом. Это древнейшие неистребимые виды мошенничества.

В 90-е многие из нас испытали на себе, что такое «кукла». Это когда злоумышленник рассчитывается за что-либо пачками денег (купюр) или меняет мелкие купюры в виде пачек на крупные. При этом пачки упакованных денег на самом деле содержат реальные купюры – только сверху и снизу пачки. Внутри находится обычная нарезанная по размеру купюр бумага. Как правило, это происходит в суете, когда некогда проверять пачки и пересчитывать купюры.

Другая «классика жанра» – азартная игра «Наперсток», сколько доверчивых простаков «погорело» на ней. Человеку, в особенности провинциалу, кажется, что его-то уж точно не проведешь, уж он-то запомнит, где что лежит. Куда там… Раньше излюбленными местами наперсточников в Шымкенте были площадки возле старого универмага на площади Ордабасы и возле ж/д вокзала.

Еще один вид обмана – кардинг – это использование украденных кредитных карт.

Мошенничество на сайтах знакомств. Тут диапазон обмана огромен – от выставления чужих привлекательных фото до банальных просьб о финансовой помощи, оформлении кредита…

Очень популярно мошенничество, связанное с различными видами социальных выплат. Сейчас в северных и западных районах страны полно случаев мошенничества с выплатой компенсации жителям, пострадавшим от паводков…

Мошенничество с надомной работой. К примеру, вы находите по интернету вакансию, выполняете работу для фирмы: скажем, перевод текстов, опрос граждан по заданной «работодателем» теме и т.д. Вы выслали выполненную работу, а вам ее не оплачивают. Почему? Да просто фирма исчезла с просторов интернета. Здесь, как говорится, ваш труд пропал не напрасно!

Автоподстава – специально подстроенная авария с имитацией вины другого водителя с целью получения компенсации.

Мошенничество с автомобилями, финансовая пирамида, страховое мошенничество, продажа изделий медицинского назначения, излечивающих неизлечимые болезни, бесплатная юридическая консультация, продажа или сдача внаем жилья, которое принадлежит другим собственникам… И это только часть видов мошенничества.

ШЕСТЬ ЛЮБИМЫХ ФРАЗ

В Министерстве внутренних дел Казахстана назвали шесть фраз, которые чаще всего используют мошенники наших дней, сообщил Zakon.kz.

В подборку ведомства попали:

* «Ваши деньги пытаются похитить, зафиксирована подозрительная операция».

* «Продиктуйте код из SMS».

* «Идут следственные действия, помогите задержать мошенников и не разглашать информацию».

* «Оформлена заявка на кредит».

* «Перевести деньги на специальный безопасный счет».

* «Истекает срок действия вашей банковской карты/SIM-карты».

Полицейские предостерегают: «Если вы слышите эти формулировки во время телефонного разговора с незнакомцем, то сразу бросайте трубку».

СЕРИАЛ

Совет: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать!» – в полной мере относится к казахстанскому сериалу «Мошенники», который вышел минувшей осенью на телеканале «НТК». Его создатели показали реальную жизнь преступной группировки, которая занимается мошенничеством.

Мне этот сериал очень понравился, прежде всего своей правдивостью. Я всем рекомендую его посмотреть. Это наши реалии.

Один из актеров Акылхан Алмасов, сыгравший роль Берика, сказал: «Это сериал-лекция, где объясняют, как делать нельзя, как себя обезопасить, быть внимательным, чтобы не попасться на крючки нехороших людей, чтобы потом самих себя не спасать. Часто мошенники действуют по утрам или ночью, пока человек не совсем в сознании, не понимает, что происходит, и они этим пользуются. Мы изучили множество мошеннических схем, как они работают, попытались показать их в нашем сериале».

ПОПУЛЯРНЫ В ЭТОМ ГОДУ

Всем нашим читателям рекомендую почаще заглядывать на сайты fingramota.kz, stopfake.kz и Zakon.kz. Там подается самая свежая информация о новых видах обмана.

К примеру, вот о таком новом виде.

Уведомления о несуществующих долгах по налогам. Эти уведомления мошенники отправляют от имени Комитета госдоходов. Аферисты, выдавая себя за сотрудников налоговой, присылают казахстанцам на электронную почту уведомления о наличии задолженности по налогам или штрафам. В документе, помимо суммы, которую якобы нужно уплатить, указывались реальные данные жертвы: фамилия, имя, отчество, ИИН и другая информация. Что делать в таком случае? Сотрудники ДГД рекомендуют не откликаться на такие уведомления, не переходить по сомнительным ссылкам и не переводить денег на чужие счета. Всю информацию можно получить на официальном сайте органов госдоходов.

Помните, настоящие налоговые уведомления вручаются налогоплательщикам лично под подпись либо направляются электронно в кабинет налогоплательщика. Отправка подобных уведомлений по электронной почте или через мессенджеры не предусмотрена.

На сайте fingramota.kz рассказано о таких видах мошенничества.

Мошенничество посредством обзвона граждан.

С начала этого года казахстанцы начали активно записывать обращения в соцсети TikTok о якобы ошибочных денежных переводах. Схема мошенничества выглядит следующим образом: мошенники направляют посредством онлайн-банкинга определенные денежные переводы на счета граждан. Далее на мобильный номер потенциальной жертвы поступает звонок от человека, который якобы по ошибке перевел деньги не по адресу. Мошенники используют разные легенды, к примеру, это последние деньги на лечение ребенка и перевод должен был поступить на счет клиники, аптеки и т.д. И просят осуществить обратный перевод, но уже на другой номер. Указанный номер может быть идентичен с вашим, различие лишь в паре цифр. Если вы переведете деньги, то можете оказаться соучастником мошеннических схем, так как ваш счет может быть использован как транзитный.

Отсюда совет. Всегда изучайте выписку по своему счету, чтобы понять, от кого и когда поступили деньги. Если вы на 100% убедились, что перевод денег был ошибочным, то напишите письменное заявление в банк на возврат суммы, и финансовый институт проведет обратный платеж согласно процедурам возврата платежей по законодательству РК.

Мошенничество посредством SMS-сообщений.

Он связан с АО «Казпочта». Снятие денег происходит с карточки при помощи SMS-сообщений от «Казпочты». Сценарий банальный: злоумышленники отправляют будущей жертве сообщение, в котором пишут, что посылка не может быть доставлена из-за отсутствия адреса. В тексте просят ввести адрес и заново запросить доставку, перейдя по ссылке. Далее аферисты предлагают перейти по приложенной ссылке с единичным интерфейсом официального сайта «Казпочты» (для оплаты товара или доставки). Если вы перейдете по данной ссылке, то интернет-аферисты могут опустошить ваш счет за считанные секунды.

Фишинг – одна из разновидностей финансового мошенничества, когда злоумышленники создают клон, к примеру, популярного сайта финансовых институтов и распространяют через имеющуюся базу почтовых адресов фишинговые ссылки.

Если вы действительно ожидаете посылку, то проверьте ее статус на сайте или в мобильном приложении post.kz, а также информацию можно уточнить по короткому номеру 1499.

Еще один способ распространенного мошенничества – это когда с использованием аккаунта в WhatsApp рассылают всем имеющимся контактам текст с просьбой выслать денег под различными предлогами, указывая при этом подставные счета.

Fingramota.kz периодически напоминает пользователям, что проверить наличие параллельного доступа к вашему WhatsApp-аккаунту можно в приложении в «Настройках», перейдя во вкладку «Привязанные устройства». Если в этой вкладке отобразится неизвестное устройство, которое вы не привязывали, немедленно осуществите выход из данной сессии.

А также никогда:

* не устанавливайте приложения на смартфон из неавторизированных магазинов;

* не переходите по подозрительным ссылкам и всегда внимательно следите за настройками конфиденциальности;

* не забывайте обновлять антивирусную программу, которая в случае мошеннических атак на ваш гаджет будет успешно их блокировать.

Всегда:

* критически воспринимайте любые предложения, связанные с деньгами, будь то выигрыш в лотерею, случайный перевод или помощь друзьям;

* перепроверяйте любую информацию и не торопитесь при принятии важных финансовых решений.

Масштабы доверчивости

По сведениям полиции, в 2023 году мошенники выманили у жителей Шымкента 860 млн. тенге.

Среди пострадавших – пенсионеры, студенты, учителя, врачи…

СКОРО, СКОРО…

С начала мая мошенники стали распространять в сети фейковое видео от имени организаторов республиканской акции «Народный юрист», призывая казахстанцев пересылать им личные данные и оплачивать «услуги», сообщил Zakon.kz.

В видеоролике с помощью инструментов искусственного интеллекта на изображение гендиректора ТОО «Компания «ЮрИнфо» Михаила Коломина наложен фейковый звуковой ряд. Используя кадры видеоинтервью и современные технологии, злоумышленники добились того эффекта, что организатор акции «Народный юрист» предлагает казахстанцам задавать свои вопросы специалистам онлайн, переходя по ссылке. На деле же после перехода по ней гражданам пишут «операторы колл-центра» мошенников, требуя предоставить личные данные и предлагая оплатить юридическую консультацию.

Организатор акции Михаил Коломин заявил, что никаких онлайн-консультаций «Народный юрист» по телефону не проводит.

«Все консультации в рамках республиканской акции «Народный юрист» оказывались и будут оказываться офлайн и абсолютно бесплатно. Это наш вклад в развитие гражданского общества, оказание юридической помощи и повышение правовой грамотности казахстанцев. Прошу вас быть бдительными и не сообщать мошенникам никаких личных данных, тем более не осуществлять никаких денежных переводов», – отметил Михаил Коломин.

Следующая республиканская акция «Народный юрист» пройдет 30 мая 2024 года по всей стране. Официальные анонсы будут размещены на сайте Zakon.kz и на специальном сайте мероприятия, где будут указаны все адреса проведения акции в населенных пунктах.

Высококвалифицированные юристы и представители госорганов проведут прием населения в городах и поселках страны, окажут бесплатную юридическую помощь в офлайн-режиме.

И на прощание универсальный совет: если вам звонят неизвестные люди и вы чувствуете, что это мошенники, переходите в разговоре с ними на казахский язык. Отстают почти сразу…

Подготовила

Фарида Шарафутдинова