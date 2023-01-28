Сколько стоит ЭКО в Казахстане?

Сколько стоит завести ребенка в Казахстане? Все больше казахстанских пар не могут самостоятельно зачать ребенка, большинству мужчин или женщин ставят диагноз бесплодие. В таком случае зачать ребенка можно лишь при помощи ЭКО.

23-летняя Гульназ Султан замужем. Вот уже больше двух лет у молодой пары не получается завести ребенка. Девушка обратилась к врачам, прошла все анализы и узнала что у нее бесплодие. По квоте Гульназ направили на ЭКО. Сейчас девушка готовится к процедуре.

«Сейчас мы с мужем сдаем анализы, готовимся к процедуре. Надеемся что у нас получится, мы очень хотим ребенка. Нам очень повезло, что мы прошли по программе и получили квоту», — говорит Гульназ Султан, жительница Шымкента.

Правда, везет не всем. Если пара не получила квоту, то ЭКО за свой счёт обойдётся будущим родителям в круглую сумму.

Средний чек на процедуру эко в Казахстане от 450 тыс. до 500 тыс. тенге. Но в эту сумму не входят дополнительные мед услуги, такие как, к примеру, разморозка эмбрионов и т.п. Это плюс 400–500 тыс. тенге. Для многих пар некоторые процедуры являются рекомендуемыми, а зачастую и неизбежными, для успеха программы. На медпрепараты для женщины может уйти еще от 50 тыс. до 500 тыс. тенге. Цена зависит и от диагноза. За свой счёт и анализы. Это ещё около 150 тыс. тенге. Так, максимальная сумма, которую должны иметь пациенты перед ЭКО — 1,65 млн тенге. Если в Казахстане счёт за стандартное ЭКО в среднем равен 1 тыс. долларов, то в Израиле это обойдется в $5,3 тыс., Германии или Великобритании более $8 тыс., а в США — 9,5 тыс. долларов.

При этом забеременеть получается не с первого раза, а иногда со второго или даже третьего. Но пары идут на процедуру, потому что для многих ЭКО для многих единственная возможность зачать малыша. В клиниках стараются найти подход в каждой паре, чтобы сделать процедуру доступнее.

«Например, если у пациентки совсем малое количество фолликулов, мы конечно рассматриваем вопрос накопительной программы, эта программа она не сильно бьет по карману, потому что мы собираем фолликулы и деньги как бы дробятся на несколько этапов, 3-4, может быть 5 месяцев и только сама процедура ЭКО в самом конце она будет выходить конечно, но тем не менее это не так накладно, потому что женщина на дорогостоящие препараты не тратится», — говорит Мадина Кожасбаева, врач гинеколог-репродуктолог высшей категории института репродуктивной медицины.

В Казахстане работают 29 центров экстракорпорального оплодотворения. С помощью ЭКО в стране на свет появились 22 тысячи детей. Повышению рождаемости уделяют большое внимание. И рамках программы Ансаган саби с 2021 года на ЭКО ежегодно выделяется 7 тысяч квот.

«Около 3,5 тысяч женщин были взяты на учет, более 2,5 тысяч детей родилось, среди них 50% мальчиков и 50% девочек, результативность выше мировых европейских стандартов», — говорит Алмагуль Ахметова, вице-президент казахстанской ассоциации репродуктивной медицины.

По оценкам казахстанской ассоциации репродуктивной медицины, каждая шестая пара в стране бесплодна. Диагноз ставится если пара не может зачать ребенка в течение года. Причин много и даже абсолютно здоровые супруги иногда не могут иметь детей.