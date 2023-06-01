В Шымкенте увеличили квоты на проведение ЭКО

Институт репродуктивной медицины отмечает День защиты детей в праздничной атмосфере. Малышей развлекают аниматоры, приглашая попробовать сладкие угощения.

На экстракорпоральное оплодотворение Балжан Ниазалиева решилась после безуспешных попыток зачать ребенка естественным путем. Год назад жительница Созакского района получила бесплатную квоту на ЭКО. Сегодня супружеская пара счастлива, на свет появились здоровые малыши. Дочку назвали Айым, а сына — Ансар.

Балжан Ниазалиева, ЭКО-мама:

«Мы очень благодарны институту репродуктивной медицины, потому что 6 лет не могли завести детей. Завели наших малышей с первого раза. Двойня есть у нас в роду, мы очень рады».

Динислам Султангазиев, ЭКО-папа:

«На втором месяце узнали, что у нас двойня, детей еще планируем. Когда супруга забеременела, я очень волновался. Но, к счастью, беременность протекала спокойно и роды прошли успешно. Мы благодарны врачам института репродуктивной медицины».

Чудо случилось и в семье Баймуратовых. Возрастная пара старается не выпускать из рук своих детей. Год назад 47-летняя Гулайым родила здоровых малышей с помощью ЭКО. Жительница Шымкента уверена, возраст и бесплодие — это не приговор.

Гулайым Баймуратова, ЭКО-мама:

«Мы 10 лет не могли завести детей естественным путем. Когда вышла замуж, в первый год я забеременела, но потом потеряла ребенка. Потом ходили на обследования и не могли завести ребенка. После решились сделать ЭКО и нам помогли в институте репродуктивной системы. Сейчас мне 47, но мы с супругом все же планируем завести ребенка с помощью ЭКО».

Процедура ЭКО – не простая. Пара проходит полное обследование и медицинскую комиссию. Если нет никаких противопоказаний, начинается сам процесс. У женщины и мужчины делают забор необходимых биоматериалов, а уже в пробирке эмбриолог проводит оплодотворение. В течение пяти дней эмбрион взращивается, и в нужный момент его переносят в полость матки.

Диана Есиркепова, медицинский директор института репродуктивной медицины в Шымкенте:

«В нашем центре оказываются все виды лечения как женского, так и мужского бесплодия. Начиная с приема гинеколога, до оперативных вмешательств. Все эти услуги можно будет получить как на платной основе, так и бесплатно. У нас имеется полный операционный блок, где проводятся все виды гинекологических и урологических операций, даже если у мужчины не обнаруживается сперматозоиды».

Возможностью стать мамой в Шымкенте воспользовались уже 281 женщина. Институт репродуктивной системы работает третий год. Процедура ЭКО проводится бесплатно за счет средств ОСМС по квоте, но можно пройти её и на платной основе. В этом году в Шымкенте, в рамках программы «Аңсаған сәби», количество квот увеличено до 310.

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