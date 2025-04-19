От бесплодия к материнству: эксперты из 12 стран делились опытом в Шымкенте

XII региональная конференция Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины собрала лучших специалистов в данной области.

Одним из первых выступил президент Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины, главный репродуктолог Министерства здравоохранения РК Вячеслав Локшин, который представил содержательный доклад о настоящем и будущем репродуктивной медицины в Казахстане.

Вячеслав Локшин, д.м.н., профессор, академик НАН РК, главный внештатный репродуктолог МЗ РК: «Надо сказать, что казахстанцам не нужно ехать за рубеж. Все самые современные технологии, включая сложные генетические исследования, проводятся в Казахстане, и мы проводим серьезные исследования в области клинической эмбриологии и генетики».

В рамках конференции особое внимание было уделено современным методам диагностики и лечения бесплодия, которые становятся все более востребованными в медицинской практике. Участники обсудили внедрение инновационных технологий, развитие вспомогательных репродуктивных методов, а также значимость государственной поддержки в реализации программ, направленных на улучшение репродуктивного здоровья населения.

Салтанат Байкошкарова, репродуктолог-эмбриолог, доктор биологических наук: «Сейчас государственная программа «Аңсаған сәби», благодаря которой в Казахстане с 2021 года каждый год рождается почти 3000-3500 детей. Если акушер-гинеколог правильно готовит женщин, и если у женщин достаточно хорошее здоровье, то мы получаем быструю беременность».

Итогом мероприятия стало укрепление профессиональных связей и выработка совместных решений, направленных на повышение качества репродуктивного здоровья в Казахстане и за его пределами.