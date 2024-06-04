Как ЭКО помогла шымкентцам обрести счастье

Долгих 18 лет Яна Алехина не могла забеременеть, тот сложный период 42-летняя женщина вспоминает с ужасом.

Благодаря процедуре экстракорпорального оплодотворения в институте репродуктивной медицины в Шымкенте, она обрела статус мамы и сегодня со слезами радости женщина держит на руках долгожданную дочь Дарью.

Яна Алехина, жительница г. Шымкента

«Путь был очень долгий и длинный и много попыток, конечно, было, но слава Богу они того стоили и вот эта девочка у нас появилась. Я безмерно благодарна этим врачам, особенно Асель Есенгуловой. Очень благодарна буду этому центру на всю жизнь из памяти эти люди никогда не уйдут. Роды прошли замечательно, дочка родилась по стандарту 52 см. 3300 гр».

В честь дня защиты детей Институт репродуктивной медицины организовали яркую, праздничную программу с аниматорами и вкусным фуршетом. Десятки детей рождённых с помощью ЭКО танцевали, участвовали в играх и фотографировались, а некоторые семьи провели обычай «Тұсау кесу».

Для многих семей экстракорпоральное оплодотворение остается единственным способом стать родителями. Это оплодотворение яйцеклетки вне организма женщины, в «пробирке». Ежегодно в Институте репродуктивной медицины благодаря, президентской программе «Аңсаған саби» проходит более 1000 программ ЭКО как по квоте, так и на платной основе.

Диана Есиркепова, медицинский директор института репродуктивной медицины г. Шымкента:

«К нам приезжают пациенты не только из Казахстана, но и с других стран с Узбекистана, Таджикистана, с Турции, с Египта и за время работы нашей клиники у нас родилось очень много детей. У каждого врача ежегодно рождается более ста детей. К нам пациенты могут прийти как на платной основе, так и на бесплатной. На сегодняшний день бесплодие- это не приговор и наши врачи делают все, чтобы в каждой семье прозвучал детский смех и чтобы каждая женщина стала матерью».

Институт репродуктивной медицины в Шымкенте был открыт в 2020 году. Здесь успешно проводится лечение различных форм бесплодия, как мужского так и женского. Лаборатория ЭКО оснащена современным и высокотехнологичным оборудованием. В центре проводится преимплантационная генетическая диагностика на наличие наследственных и врожденных заболеваний.

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