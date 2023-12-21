В Южно-Казахстанской медицинской академии презентовали специально оборудованную аудиторию репродуктивных технологий.

По словам организаторов, открытие кабинета побудит интерес будущих врачей к репродуктивной медицине. На торжественное мероприятие пригласили доктора биологических наук, профессора Салтанат Байкошкарову. она пожелала успехов в новом деле.

В Южно-Казахстанской Медицинской академии теперь есть специальная аудитория репродуктивной медицины. Проект реализован благодаря «Экомед» и NGC — (New generation clinic). На сегодняшний день в 12 крупных регионах страны в этих клиниках работают 400 сотрудников. Благодаря им на свет появились более 16 тысяч детей.



Салтанат Байкошкарова, доктор биологических наук, профессор:

«Сегодня важный день для всех нас. Спасибо, что пришли и разделили с нами хорошую новость. Как мы все знаем, здание мед академии построено во времена Союза. Для реализации нашей цели мы отремонтировали аудиторию, совместно с Экомед, и сегодня открываем её. Каждый четвертый ребенок в стране рождается в Туркестанской области. Думаю, что в этом есть наша общая заслуга. Сейчас, экомед есть и в Шымкенте, и в Туркестане».

Аудитория оснащена всеми необходимым. Информативные стэнды помогут студентам глубже вникнуть в репродуктологию, говорят специалисты. По данным нового доклада, опубликованного Всемирной организацией здравоохранения, бесплодием страдает около примерно каждый шестой человек в мире. Это свидетельствует о настоятельной необходимости расширения доступа всех нуждающихся к недорогостоящим и высококачественным методам лечения. В стране увеличивается количество семей, которые обращаются к методу ЭКО, чтобы стать родителями.

Зухра Батырхановна, директор клиники «ECOMED-ШЫМКЕНТ»:

«Растет потребность в вспомогательных репродуктивных технологиях. Хотелось бы, чтобы и студенты медицинской академии были в курсе этого. Возможно, кто-то из них, в будущем, заинтересуется этой сферой и станет хорошим специалистом. Так мы сможем развить медицину в нашей стране».

Экомед — Шымкент выделил двум лучшим студентам по успеваемости стипендию. Говорят, что это подтолкнёт будущих специалистов к дальнейшему совершенствованию знаний и становлению квалифицированным специалистом.