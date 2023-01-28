В Шымкенте партийцы отчитались о проделанной работе

В здании Шымкентского городского филиала партии AMANAT состоялся брифинг. Депутат экс-маслихата Шымкента, заместитель руководителя фракции партии AMANAT в маслихате Жадыра Танатарова отчиталась о работе фракции в качестве члена республиканского политического совета партии.

После выборов в 2021 году члены фракции партии «Аманат» заняли 24 места из 30 мандатов в маслихате города Шымкента. С большим перевесом был сформирован депутатский корпус. За отчетный период члены фракции работали над реализацией плана развития города на 2021-2025 годы. В жилищной сфере за 2 года введены в эксплуатацию 2 млн кв. м. жилья. Реконструированы 95 многоэтажных домов. 2 тысячи 96 граждан, из категории социально-уязвимых, получили жилье.

Жадыра Танатарова, заместитель руководителя фракции партии AMANAT:

«В маслихате в связи с высоким демографическим ростом города в целях решения проблемы трехсменных школ. По итогам двух лет построены 68 школ, на более чем 35 тыс. мест, уменьшено количество трехсменных 19 школ до 4. Этот вопрос полностью будет решен до конца 2023 года. Дети из малообеспеченных семей на 100% обеспечены горячим питанием. Во всех школах установлены турникеты и видеокамеры».

За два года построены 8 медицинских учреждений, обновлена материально-техническая база 18 учреждений. Повысили квалификацию около 1500 медицинских работников. Проведен капитальный ремонт центра «Матери и ребенка», первой и второй поликлиник. Усилена работа коррекционных центров для детей с ограниченными возможностями, открыт реабилитационный центр «Равное общество». Введены в эксплуатацию 3 центра для ветеранов «продление активного качества жизни». При реализации концепции «Слыщащее государство», просьба шымкентских пенсионеров, пока остаётся без внимания.

Анапия Сейтимбетова, пенсионерка:

«Мне 73 года. Было бы хорошо, если бы пенсионерам до 75 лет была предоставлена 50-процентная скидка в общественном транспорте».

Согласно закону «О социальной поддержке уязвимых слоев населения» пенсионеры относятся к группе лиц, которые имеют право на полный спектр льгот — бесплатный проезд в общественном транспорте для пенсионеров старше 75 лет, а до наступления этого возраста — 50-процентная скидка.

«Этот вопрос мы возьмем на контроль. Все высказанные замечания и предложения мы учтем», — пообещала заместитель руководителя фракции партии AMANAT в маслихате Жадыра Танатарова.

Как заверили партийцы, ведется работа и в направлении повышения благосостояния населения. В сфере инфраструктуры в развитии отдаленных населенных пунктов запущены подстанции Бозарык, Акжар, 1-М-1, объект АГРС-3. За два года обеспеченность чистой питьевой водой достигла 98 процентов, канализационной системой на 60 процентов, голубым топливом -94 и 7 процентов, качественной электроэнергией — 98 процентов, хорошей и удовлетворительной дорогой — около 67 процентов.