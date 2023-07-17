Ассамблея Народа Казахстана Шымкента подписала меморандум с «Amanat»

Шымкентская городская Ассамблея народа Казахстана и городской филиал партии «Аманат» подписали меморандум о взаимном сотрудничестве.

Межэтнические отношения во главе угла будут обсуждаться и решаться. На совещании активистов партии и членов ассамблеи был подписан меморандум о взаимном сотрудничестве между Ассамблеей народа Казахстана г. Шымкент и Шымкентским городским филиалом партии «Аманат». Этот документ укрепит взаимодействие ассамблеи с политическими партиями и государственными органами и будет способствовать продуктивной работе, говорят участники.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на ХХІІ сессии Ассамблеи народа Казахстана отметил, что «в политике межэтнического согласия необходимо, чтобы дело не расходилось со словами. Ассамблея должна в этом вопросе тесно работать с политическими партиями. Тогда укрепим наше единство. Мы пресекаем любые провокации, связанные с межэтническими отношениями. В этом направлении мы будем работать совместно с Ассамблеей, говорят партийцы.

Активисты партии и депутаты ассамблеи работают совместно в направлении обмена информацией, проведения информационно — пропагандистской работы, направленной на укрепление общественного согласия и политики общенационального единства, организации диалоговых площадок по повышению правовой культуры населения и продвижению ценностей единства.