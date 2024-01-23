Участок дендропарка вернули в госсобственность

Участок дендропарка площадью 0,29 га вернули в госсобственность, передает OTYRAR со ссылкой на Zakon.kz.

Вернули земли при содействии комиссии «Жер аманаты» партии Amanat. В ближайшее время планируется возвратить еще 0,6 га. Также государству будет возвращен парк «Кең-баба».

«Департамент по управлению земельными ресурсами города Шымкент выявил нарушения законности при предоставлении земельного участка и изменении конфигурации земельного участка дендропарка. Было направлено представление в адрес администрации дендропарка о необходимости подачи исковых требований с истребованием незаконно отчужденных земельных участков и отменой решений акимата города Шымкент. Дендропарк выиграл все суды и незаконно отчужденные земли вернулись в государственную собственность. Все незаконные постановления предыдущих акимов будем отменять. Мы не позволим отчуждать земли парков, скверов и иных общественных мест», – сказал Бакытжан Базарбек, заместитель председателя «Жер аманаты».

Также члены комиссии посетили городской парк «Кең-баба», где ранее участок площадью 2,641 га был незаконно отчужден в частную собственность. Партийцы отметили, что в Комитет по управлению земельными ресурсами будет направлено заявление об открытии проверочных мероприятий с последующими судебными исками об отмене постановления акимата города Шымкент о передаче данного земельного участка в частную собственность.