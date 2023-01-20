Встретиться с Айтеновым может каждый

Для этого даже необязательно записываться на прием. Аким уверяет, что встречается с жителями на регулярной основе.

А те, кто все еще не смог встретиться с акимом лично, могут без предварительной записи прийти на отчетные встречи или же на единый прием. Кстати единые приемы проходят раз в месяц в выставочном центре Корме и собирает сотни жителей города.

«Мы в кабинете стараемся не сидеть, объезжаем все населенные пункты и встречаемся с жителями и многие вопросы решаем. Необязательно записываться на прием, этого не нужно делать, в начале каждого месяца мы проводим еденный прием населения, приходите, всегда отрыты», — сказал аким г. Шымкента.

На встрече с населением аким ответил на вопросы коммунальные, земельные и сферы жилья. При этом глава района пояснил, какие микрорайоны Енбекшинского перейдут в состав в Аль-Фарабийского района.