Жизнь на волоске. Непридуманные истории из реанимационной

Реаниматолог с 15-летним стажем рассказал о том, как «вытаскивал людей с того света», почему любит свою профессию, и к чему, так и не смог привыкнуть.

В народе ее называют Фосфорной больницей Шымкента. Сегодня медицинское учреждение считается одним из самых современных. Во второй городской больнице спасают и лечат людей с инфарктом, инсультом и от других болезней. Операционные оборудованы современной техникой, которая может позволить проводить операции без хирургического вмешательства.

СПАСТИ ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА

Реанимационный блок первой клиники, тут пациенты лежат с разными болезнями, одни в коме, есть и те, кого буквально вернули с того света. Реаниматолог со стажем Ержан Мусаев рассказывает, что люди зачастую запускают болезнь и приходится бороться за жизнь уже в последние минуты.

«Вот к примеру пациентка попала тяжелая при смерти была, сейчас вы уже видите самостоятельно сидит. Уже будем переводить в палату. А вот мужчина самостоятельно не мог дышать, привели в себя. Сейчас уже идет на поправку», — говорит Ержан Мусаев, реаниматолог.

Врач рассказывает, что за 15 лет уже привык ко многому, но вот когда человек умирает, бывает сложно как в первый раз.

«В реанимацию человек поступает уже совсем в тяжелом состоянии, мы делаем все чтобы он выжил. Да, страшно и больно когда умирает, но зачастую удается спасать. Вот вроде бы и все, жизнь на волоске, а человек ведь тоже борется. Пусть будут все здоровы», — говорит врач Ержан Мусаев.

ОПЕРАЦИЯ БЕЗ ШРАМОВ

Главный врач показывает операционную. Здесь в день проводят десятки сложных операций, большинство которых путем лапароскопии. У одной женщины обнаружили подозрение на инфаркт, сдала все анализы и врачи сделали вывод нужна операция — на которую если буквально 10 лет назад нужно было часа 3, а теперь 15 минут.

«Мы можем проводить очень сложные операции на современном оборудовании. К нам поступают пациенты как тяжелые, так и те, кто хочет заблаговременно подправить свое здоровье. Для работы у нас все необходимое есть», — говорит главный врач второй городской больницы Аскар Рахматалиев.

Главная просьба врачей к пациентам, своевременное обследование и лечение. Если человек хочет пройти осмотр и понять что его беспокоит, они могут в рамках ГОБМП получить лечение бесплатно.