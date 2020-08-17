В городском управлении здравоохранения рассказали о текущем ремонте медицинских учреждений.

Продолжается ремонт городского роддома, который планируют завершить до конца года, первой городской поликлиники, которой, на время ремонта пришлось переехать во вторую городскую больницу, и главного здания самой второй городской больницы — «фосфорной», как ее называют в народе. Последняя, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, послужит провизорным стационаром для пациентов с пневмонией и COVID-19.

«Сентябрь месяц у нас сдача основного конкурса городской больницы №2. До конца года сдадут объект полностью. При ухудшении ситуации, там будет развернуто около 660 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Но при всем при этом, они сразу же начнут оказывать плановую помощь», — рассказал Тимирхан Варзилов, руководитель управления здравоохранения г.Шымкента.

Анастасия Новикова