Городская больница №2 в Шымкенте функционирует в качестве инфекционного стационара.

В настоящее время в медучреждении специалисты принимают пациентов зараженных коронавирусом и пневмонией.

Аким города Шымкент Мурат Айтенов ознакомился с работой инфекционного стационара на 250 коек и осмотрел лечебное учреждение.

В инфекционном стационаре работают более 200 медицинских специалистов. Кроме того, на базе больницы для проведения реабилитации больных будет создано дополнительно 100 койко-мест.

Стоит отметить, в больнице функционирующем как инфекционный стационар все койко-места обеспечены кислородными точками, подготовлен трехмесячный запас лекарственных средств. Также имеется 53 аппарата искусственного дыхания, КТ, цифровой рентген, все необходимое оборудование для лечения инфицированных пациентов.

Медицинские работники будут перевозить необходимый кислород пациентам из кислородного цеха, открытого при больнице.