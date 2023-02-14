1938 авто легализовали в Шымкенте

В настоящее время по городу с заявлением по легализации иностранных авто обратились 4902 граждан.

Легализовано 1938 авто с выдачей казахстанских техпаспортов и госномеров. Среди них 1726 авто из РФ, 149- Армении, 33- Грузии, 1- Белоруссии, 5- ОАЭ, 23- Кыргызстан, 1- Литвы.

«Легализации подлежат легковые автомобили иностранного учета, малые и средние автобусы, небольшие грузовики, транспортные средства с правосторонним расположением органов управления, ввезенные гражданами Казахстана до 1 сентября 2022 года. До 1 июля текущего года владельцы иностранных транспортных средств смогут легализовать их, оплатив сбор за первичную регистрацию (200 тыс. тенге), госпошлину за техпаспорт (4 313 тенге) и за госномер (9 660 тенге)», — рассказали в МВД РК.