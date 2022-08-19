Серая схема ввоза автомашин выявлена специалистами госдоходов

Казахстанцы стали больш е ввозить в страну автомаш и н из Грузии и Азербайджана в обход всех правил, без уплаты таможенны х пошлин.

Схема работает так — человек выбирает автомашину за рубежом, затем её пригоняют в Казахстан– и это представляется как временный ввоз. К этому времени у перекупщика уже имеется нотариальная доверенность на управление транспортом на имя заказчика, оформленная в выше указанных странах. В Казахстане задержано уже более 100 автомашин ввезённых по такой схеме, 6 из них находятся в Шымкенте.

«Для выявления таких автомашин нами проводятся рейдовые мероприятия совместно с Департаментом полиции по городу Шымкенту. За месяц нами задержано уже 6 таких транспортных средств, 3 из них уже прошли таможенную очистку, уплатили порядка 3 миллионов тенге. 2 на стадии таможенного оформления. 1 машина выдворена за пределы РК», — рассказал руководитель управления таможенного администрирования ДГД г. Шымкента Талгат Турганбаев.

Как говорят специалисты Департамента гос.доходов, если эта автомашина появится в Казахстане во второй раз, то уже согласно Кодексу, об административных правонарушениях возможна санкция, конфискация данного автомобиля. Это касается и других автомашин ранее уличённых в незаконном ввозе.