84 граждан выдвинули свою кандидатуру в депутаты

На предстоящие выборы в Мажилис свою кандидатуру выдвинули 84 человека. Из них 15 человек в Мажилис Парламента и 69 в городской маслихат, передает OTYRAR.

По одномандатным округам в городской маслихат выдвинуты от партии 9 человек, 7 от партии «Аманат», один с партии «Ауыл» и один от партии «Ақ жол». В Мажилис от Народной партии Казахстана- один человек.

98 депутатов будут избраны в Мажилис Парламента. из них 69 депутатов — по партийным спискам, 29 — по одномандатным территориальным округам.

В Шымкентский городской маслихат будут избраны 32 депутата. 50 процентов по партийным спискам и столько же по одномандатным территориальным округам. Имена избирателей станут известны общественности олько после регистрации.