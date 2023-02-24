Что успел сделать аким новообразованного Туранского района Шымкента

Жители новообразованного района «Туран» с 1 апреля смогут оформлять АСП по месту жительства. Также решен вопрос с оплатой налогов. В районе работает управление госдоходов.

Для обеспечения жизнедеятельности района, создаются госорганы: открыто управление полиции, будет работать районная прокуратура. Аким Боранбай Болатбеков рассказал, что успели выполнить за два месяца работы и поделился планами развития нового района.

Аким «Турана» просит дать время, район образовался всего два месяца назад. За это время набрали штат, определились с границей. Район поделили на 9 секторов — это 21 населенный пункт. В ходе встреч с жителями, узнали о существующих проблемах.

Жители микрорайона Айкап, Бам просят обеспечить безопасность на улицах Жаналык и Жусипова. Интенсивный поток транспорта связан со строительством развязки.

Боранбай Болатбеков, аким Туранского района г.Шымкента:

«Да, проблемой мы занимаемся. Вышли с письмом в управление пассажирского транспорта и автодорог. Развязка нужна городу. Мы согласны с жителями, что должны быть созданы все условия для их жизнедеятельности. Кроме знаков «пешеходный переход» необходимо расчертить на асфальте зебру.Дороги все разбиты, особенно после зимы.

Мы со своей стороны, взяли на заметку, будем производить ремонт ирригационных лотков вдоль дороги. Насчёт вывоза мусора, проблем не будет есть договорённость с коммунальными предприятиями».

По площади, «Туран»-самый крупный район Шымкента. В нем проживает свыше 220 тысяч человек. В связи с образованием пятого района, были трудности по уплате обязательных налогов. Аким заверил, эта проблема, как и вопрос с оформлением АСП полностью решён.

Боранбай Болатбеков, аким Туранского района г. Шымкента:

«Подключился аким города Мурат Айтенов разговаривал с министром, создано управление госдоходов, дали код, назначили руководителя. Теперь жители могут обращаться в управление госдоходов по Туранскому району.По АСП. Пока люди получают кто в Абайском, кто в Аль Фарабийском. Но уже с 1-го апреля многодетные, кому положена адресная социальная помощь, будут получать у себя в районе».

Из 533 улиц в этом году планируется провести средний ремонт на 29-ти, протяженностью 20 км-ов. Также завершится подведение водопроводной системы в новостройках микрорайона «Курсай». Начнется строительство новой поликлиники на 450 мест.

«В этому году мы полностью подведем к каждому дому водопровод. Затем займемся асфальтированием дорог. Относительно поликлиники, я был на месте с инвестором, строительство начнется в ближайшие дни», -говорит глава района.

В районе «Туран» 41 школа, 84 детских сада. В рамках нацпроекта «Комфортная школа», в жилом массиве Акжар начнется строительство учебного заведения на 600 мест. Объект сдадим в следующем году. Строительство школы в Жанаталапе завершится в 2025 году.