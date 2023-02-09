Два казахстанца остаются под завалами в Хатайе

Пока что двое казахстанцев остаются под завалами разрушенного здания в Турции. Их местоположения уже определили.

Об этом рассказал генеральный директор Astana Hub Магжан Мадиев в социальных сетях. Он и несколько ребят прибыли в Хатай для поиска своих коллег.

«Наши друзья под завалами лежат. Надежды тают. Честно сказать, уже не знаю что делать. На улице очень холодно. Я даже боюсь представить какая там обстановка«,- написал Магжан Мадиев ночью 8 февраля.

Сейчас на место прибыла техника и специалисты, груду кирпичей разбирают, под завалами ищут людей.

Тем временем, количество жертв землетрясения превысило 12 тысяч человек, большая часть — жители Турции. В Сирии погибло около 3 тысяч. В поисковых и спасательных работах задействованы более 110 тысяч человек.