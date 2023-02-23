Иностранца, пытавшегося завезти в РК 32 кг героина, осудили

Гражданин Таджикистана пытался провезти около 32-ух килограммов героина через границу Казахстана. Наркотики были упакованы в бесцветные полиэтиленовые пакеты и хорошо спрятаны в бензобаке.

С весомым грузом мужчина проехал границу Таджикистана и Узбекистана, а вот на контрольно-пропускном пункте «Жибек-жолы» контрабанду заметили. Через Казахстан наркотики, в особо крупном размере, мужчина пытался провезти в Росиию.

Даурен Мадалиев, судья межрайонного суда по уголовным делам Туркестанской области:

«Иностранец на своем автомобиле выехал из Таджикистана в Россию. Героин общим весом 31 килограмм 465 граммов расфасованные в 63 пакета. Подсудимый остановился на контрольно-пропускном пункте «Жибек-жолы» Республики Казахстан. В ходе осмотра автомобиля «Ford Mondeo», специалистом-кинологом отдела пограничного контроля Национального комитета Республики Казахстан с участием служебной собаки по кличке «Белка», в баке ГСМ выявлено наркотическое средство».

Иностранца судили сразу по двум статьям: контрабанда и незаконную перевозку наркотических средств. Прокурор просил назначить подсудимому 18 лет лишения свободы. Свою вину иностранец в суде признал частично и просил смягчить суровое наказание.

Даурен Мадалиев, судья межрайонного суда по уголовным делам Туркестанской области:

«С учетом общественной опасности совершенных действий и личности подсудимого назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы. Приговором суда подсудимый признан виновными в совершении вышеуказанных уголовных правонарушений. Его вина полностью доказана судебно-медицинской экспертизой. Под его ногтями и на ладонях обнаружили следы героина».

Осужденный будет отбывать наказание в учреждениях повышенной безопасности уголовно-исполнительной системы. Приговор суда не вступил в законную силу. У иностранца есть шанс его обжаловать.