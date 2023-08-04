Полный мешок марихуаны нашли у пассажирки такси в Шымкенте

Курпную партию наркотиков обнаружили полицейские Шымкента во время очередного ОПМ.

Из Тараза в Шымкент следовало такси, полный салон арендовала женщина. На въезде в город их остановили полицейские южного мегаполиса. Во время проверки у женщины в сумке стражи порядка нашли 10 кг марихуаны.

«Факт Каратауским РУП зарегистрирован в ЕРДР по статье «перевозка наркотических средств в целях сбыта в особо крупном размере». Подозреваемая взята под страж», – рассказал следователь Сержан Кенес.

Отметим, что за совершение данного преступления Уголовным кодексом РК предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет.