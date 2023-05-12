Героин в особо крупном размере нашли у шымкентца

В сумке у задержанного оказались 4 пакета с наркотическими веществами и 49 свертков с разовой дозой порошка, передает OTYRAR.

На след подозреваемого вышли в ходе рейдовых мероприятий в вечернее время. Подозрение полицейских вызвал мужчина, находившийся внутри заброшенного здания на территории Енбекшинского района.

Оперативники обыскали место жительства задержанного. В доме у 49-летнего горожанина изъяты два пластиковых контейнера и один пакетик с порошкообразным наркотическим веществом, а также настольные весы для их расфасовки.

Согласно заключению экспертизы изъятые наркотики являются героином общим весом свыше 70 гр и марихуаной. Подозреваемого взяли под стражу.

Выяснилось, что он был ранее судим за аналогичное преступление.