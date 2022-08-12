Таксиста с 10 кг наркотиков задержали в Туркестанской области

Целый мешок марихуаны изъяли у таксиста на трассе «Западный Китай -Западная Европа» на территории Тулькубасского района, передает OTYRAR.

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Карасора-2022» оперативники остановили автомобиль марки «Ауди С4». При обыске в салоне полицейские обнаружили и изъяли 1 мешок и 1 полиэтиленовый пакет с содержимым, похожим на наркотическое вещество.

Согласно экспертизе, изъятое наркотическое средство оказалось «высушенной марихуаной», общим весом свыше 10 кг. Как выяснилось, подозреваемым оказался ранее судимый житель Жамбылской области, занимающийся частным извозом.

В настоящее время данный факт зарегистрировали по ст. 296 ч. 4 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта». Подозреваемый арестован. Проводится досудебное расследование и выясняются все обстоятельства произошедшего.