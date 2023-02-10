Уникальные кадры МЧС РК из зон разрушений

МЧС Казахстана опубликовал видео, где турецкие и казахстанские спасатели извлекают людей из разрушенных домов.

На кадрах видно, как пострадавших обеспечивают полной безопасностью и сопровождением. За это время с ними не прерывается аудиоконтакт.

Во время движения спасатели прикрывают собой извлекаемого человека. Целых два дня потребовалось для прокладки пути до местонахождения людей.

Сейчас количество погибших из-за землетрясения в Турции и Сирии составляет 20 000 человек. Одну уроженку Казахстана, которая проживает в городе Кахраманмараш все еще не нашли. Она не выходит на связь с 6 февраля.