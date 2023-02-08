Казахстанку нашли живой под завалами в Турции

Спасатели вытащили из-под завалов в Турции казахстанку Сабину Мамадьярову живой, передает OTYRAR.

У девушки перелом руки, ее сейчас везут в больницу. Об этом в социальных сетях написал генеральный директор Astana Hub Магжан Мадиев, который сейчас на пути в город Хатай.

Как стало известно, девушку нашли турецкие спасатели. Позже подробностями поделился официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров.

«Узнав от родственников пропавших ребят примерное их последнее местонахождение, наши дипломаты немедленно обратились к турецким властям. Посол Казахстана Еркебулан Сапиев переговорил с руководством МВД Турции и те отправили группу спасателей по адресу. Сейчас идет операция по разбору завалов именно того дома, где в последний раз видели наших соотечественников. Пока нашли только лишь Сабину Мамадьярову. Работы продолжаются. Надеемся, что и остальных ребят тоже найдут», — говорится в сообщении.

Сегодня в столице на пресс-конференции посол Турции в Казахстане сообщил о поиске четырех пропавших казахстанцев.