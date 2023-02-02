Контрафактные сигареты нашли в магазинах Шымкента

Бизнесмен незаконно хранил табачную продукцию на складе. По данным департамента экономических расследований, задержанный реализовывал сигареты семи торговых марок, без сертификата и документов, подтверждающих качество и происхождение товара.

Всего у предпринимателя изъяли больше 16 тысяч пачек. Причинённый государству ущерб составил почти 10 миллионов тенге.

«Департаментом экономических расследований по городу Шымкенту окончено и направлено уголовное дело в суд в отношении гражданина К. по факту незаконного предпринимательства и нарушения порядка и правил маркировки подакцизных товаров. Так в ходе осмотра места происшествия изъяты безакцизные табачные изделия (Корона, «Oris», «Fast», «Dave», «Marlboro», «M&M» и «Mond») в количестве 16 260 пачек. Согласно заключению эксперта, сумма ущерба причиненная государству составляет 9 593 400 тенге»,- сообщили в пресс-службе ДЭР.

Злоумышленника обвиняли по двум статьям: осуществление предпринимательской деятельности без регистрации путем хранения и сбыта подакцизных товаров в значительных размерах и нарушение порядка и правил маркировки подакцизных товаров. Приговором суда бизнесмен должен будет заплатить государству свыше 900 тысяч тенге.