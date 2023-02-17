Культурным работникам повысят заработную плату

Туристический потенциал духовной столицы и области в целом планируют активно развивать в ближайшие годы.

Для этого в регионе запустят 5 туристических объектов до конца этого года, а в течение двух лет запустят 18 инвестпроектов. Об этом рассказал министр культуры и спорта Асхат Оралов, посетивший Туркестанскую область в ходе своего первого отчетного визита.

В планах повысить статус культурных работников и поднять заработную плату, обеспечить комфортные условия для работы. 12 тысячам сотрудников культуры и архивного дела назначат дополнительные надбавки. Около 3 тысяч детей региона будут охвачены бесплатными кружками по проекту Армспорт.

Отдельно министр отметил успехи чемпионов мира по армспорту в Шардаре.

«Спортивный центр в Шардары выпустил 28 чемпионов мира по армреслингу. Со своей стороны мы готовы помочь – методикой, оборудованием. Для этого мы и здесь, чтобы узнать, какая помощь необходима для развития спорта и искусства на местах. Думаю, если создать благоприятные условия, будет больше достижений: не 28 чемпионов, а может и 100! По крайней мере, сделаем все, что в наших силах, чтобы развить потенциал талантливых ребят», — сообщил Асхат Оралов, министр культуры и спорта.