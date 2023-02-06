Многодетная мать-кокпаршы разрушает стереотипы о мужском спорте

В Созакском районе живет женщина, участвующая в соревнованиях кокпар тарту. Адолат Альтешова — незаурядная личность — она женщина-кокпаршы. Играет на равных, совершенно по-мужски.

Поднимает тушу, которая весит десятки килограммов. Говорит: она полноценный игрок и поблажек ей делать не нужно. Опытная наездница не раз завоёвывала призовые места в конном многоборье. Укротительница английских скакунов сегодня воспитывает шестерых детей.

«Когда мне было 3 года, мой отец посадил меня на лошадь рядом с собой. Через два года я уже сама сидела в седле и с тех пор посвятила жизнь лошадям. Мой отец умер в 45 лет, а мама в 67. Она до самой кончины ездила на лошади. Отец был кокпаршы. А мама просто любила верховую езду», — рассказала кокпаристка, жительница Созакского района Адолат Алтешова.

С ранних лет Адолат тянуло к лошадям. Закаливать характер и оттачивать навыки она начала в детстве с братьями. В 4 года освоила многие национальные конные игры, а в 13 — в байге заняла первое место на районных соревнованиях. Список её побед и достижений этим не ограничивается.

«Недавно осенью на соревнованиях по кокпару мне единственный раз запретили играть. Сказали в соревнованиях участвовать могут только мужчины. И тогда меня не допустили к соревнованиям. После того кокпара таких случаев больше не было», — вспоминает Адолат Алтешова.

В конных соревнованиях участвуют дети и супруг Адолат Алтешовой. Семья занимается также разведением лошадей для кокпара и других конных видов спорта на своей коневодческой ферме, рядом с селом Созак.

“Я считаю что нужно заниматься популяризацией национальных видов спорта среди молодёжи. Мы посвящаем этому делу всю жизнь нашей семьи. И мы также прививаем нашим детям любовь к лошадям. Чтобы и они дальше продолжали это дело», — говорит супруг Адолат Алтешовой Халык Абишев.

Многодетная династия Абишевых не скрывает своего сокровенного желания. Коннозаводчики мечтают, чтобы в родном селе было как можно больше любителей конных видов спорта.