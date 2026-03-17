Реклама
На главную Новости Шымкента Общество В Туркестане стартовал чемпионат мира по кокпару

-
Редактор Юлия Машковская
-
6
Фото пресс-службы акима Туркестанской области

В Туркестане стартовал чемпионат мира по кокпару. Соревнования пройдут с 17 марта на новом ипподроме города и объединили команды из девяти стран. За титул сильнейших борются сборные Афганистана, Китая, Венгрии, Монголии, России, Таджикистана, Узбекистана, Турции и Казахстана.

На церемонии открытия с приветственными словами выступили заместитель председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта РК Аманбай Нурмуханбетов, президент Всемирной ассоциации кокпара Данияр Кобыландин, главный судья соревнований Жанысбек Саев, а также ветеран спорта, девятикратный чемпион СССР Абильхан Дауылбаев.

Согласно регламенту, с 17 по 19 марта пройдут матчи группового этапа. По их итогам сильнейшие команды выйдут в полуфинал, который состоится 20 марта. Финальные игры, где определятся чемпион и призёры, запланированы на 21 марта.

Организаторами чемпионата выступили Всемирная ассоциация кокпара, Федерация кокпара Республики Казахстан, Центр национальных и конных видов спорта, а также акимат Туркестанской области. Общий призовой фонд турнира составляет 30 миллионов тенге.

Участники соревнований высоко оценили уровень нового ипподрома, отметив его потенциал для проведения международных турниров. В регионе при поддержке акима области Нуралхана Кушерова активно развивается спортивная инфраструктура.

Отметим, что предыдущий чемпионат мира по кокпару проходил в 2017 году. Спустя девять лет турнир вновь принимает Туркестан.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2025. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.