В Туркестане стартовал чемпионат мира по кокпару. Соревнования пройдут с 17 марта на новом ипподроме города и объединили команды из девяти стран. За титул сильнейших борются сборные Афганистана, Китая, Венгрии, Монголии, России, Таджикистана, Узбекистана, Турции и Казахстана.

На церемонии открытия с приветственными словами выступили заместитель председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта РК Аманбай Нурмуханбетов, президент Всемирной ассоциации кокпара Данияр Кобыландин, главный судья соревнований Жанысбек Саев, а также ветеран спорта, девятикратный чемпион СССР Абильхан Дауылбаев.

Согласно регламенту, с 17 по 19 марта пройдут матчи группового этапа. По их итогам сильнейшие команды выйдут в полуфинал, который состоится 20 марта. Финальные игры, где определятся чемпион и призёры, запланированы на 21 марта.

Организаторами чемпионата выступили Всемирная ассоциация кокпара, Федерация кокпара Республики Казахстан, Центр национальных и конных видов спорта, а также акимат Туркестанской области. Общий призовой фонд турнира составляет 30 миллионов тенге.

Участники соревнований высоко оценили уровень нового ипподрома, отметив его потенциал для проведения международных турниров. В регионе при поддержке акима области Нуралхана Кушерова активно развивается спортивная инфраструктура.

Отметим, что предыдущий чемпионат мира по кокпару проходил в 2017 году. Спустя девять лет турнир вновь принимает Туркестан.