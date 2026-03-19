В Туркестане на новом ипподроме стартовали первые игры чемпионата мира по кокпару

В одном из центральных поединков дня встретились сборные Монголии и России.



Оразакын Корынкан, кокпаршы из Монголии: «Поздравляем всех с наступающим праздником Наурыз. Мы приехали в священный для казахов город Туркестан, чтобы принять участие в этом көкбөрі. Сегодня сыграем против России — это наша первая игра, надеемся победить».



Но в напряжённой борьбе победу одержала сборная России, обыграв соперника со счётом 3:0.



Гости чемпионата высоко оценили организацию соревнований. Многих впечатлила новая конная арена. Она соответствует высоким мировым стандартам.



Нурболат Талипбайулы, кокпаршы из Китая: «Все очень хорошо организовано, нам нравится, как проводится этот кокпар. Ипподром у вас отличный, всё на высоком уровне».



В чемпионате принимают участие команды из девяти стран. Уровень соревнований заметно подрос.



Сейчас проводятся игры группового этапа. Полуфинальные встречи запланированы на 20 марта, кто станет чемпионом станет известно 21 марта. Призовой фонд чемпионата — 30 миллионов тенге.