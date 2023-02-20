Мужчина устроил стрельбу в центре города. Есть раненые

В Шымкенте 20 февраля около 14:30 вооруженный мужчина в черном открыл стрельбу.

49-летний гражданин Узбекистана напал на продавца охотничьего магазина «Арсенал» по улице Рыскулбекова в Шымкенте. Сначала он попросил показать ружье марки Сайга, а затем приставив обрез к голове продавщицы, похитил охотничье ружье. В это время по кнопке тревожного вызова на место происшествия прибыли сотрудники частной охранной фирмы.

Между ними завязалась перестрелка. Нападавший успел выстрелить в двух охранников. Одному попал в кисть, другому в бронежилет.

Очевидцы успели заснять на камеру произошедшее. На кадрах видно, как вооруженный мужчина бегает по улице, полицейские успели схватить его с двух сторон.

Подозреваемый задержан, он находится в изоляторе временного содержания. Выясняются детали.