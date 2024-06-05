Убийцу кассира поймали спустя 13 лет в Шымкенте

Полиция Туркестанской области задержала подозреваемого в убийстве кассира пункта обмена валют 13 лет назад, сообщает Polisia.kz.

В Туркестанской области полиция вышла на след подозреваемого в разбойном нападении и убийстве 13 лет назад. Оперативники задержали ранее судимого 46-летнего мужчину в Шымкенте. Подозреваемый взят под стражу.

Установлено, что в 2011 году подозреваемый совершил нападение на жителя Жетысая, работавшего в пункте обмена валют. После чего убил его и, завладев 5 тысячами долларов США, скрылся.

В то время по данному факту возбудили уголовное дело, провели розыскные мероприятия, а также возле рынка обнаружили мотоцикл подозреваемого и изъяли вещественные доказательства.

После 13 лет оперативно-розыскных мероприятий полиция задержала подозреваемого. Он полностью признался в содеянном. Собранные материалы уголовного дела направлены в суд для принятия законного решения.